Audi назвала цены на кроссовер Q3 Sportback для России

В длину новый кроссовер достигает 4501 миллиметр, в ширину — 1849 миллиметров с учетом боковых зеркал, а в высоту — 1556 миллиметров. Размер колесной базы составляет 2680 миллиметров, благодаря чему удалось сделать достаточно вместительный салон. Задние сиденья сдвигаются вперед и назад в диапазоне 150 миллиметров, также можно отрегулировать наклон спинок.
В списке базового оснащения светодиодная оптика и система Audi drive select, которая предлагает шесть режимов настройки двигателя с трансмиссией, амортизаторов и ассистента рулевого управления. Водитель может выбрать один из стандартных режимов: comfort, dynamic и efficiency. Также есть режим для езды по бездорожью offroad и возможность задать индивидуальные настройки.
В моторной гамме будут представлены два бензиновых агрегата объемом 1,4 и 2,0 литра. Первый агрегат выдает 150 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час кроссоверу с такой силовой установкой требуется 9,2 секунды. Двухлитровая 180-сильная версия разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды и комплектуется системой полного привода quattro.
Стоимость Audi Q3 Sportback с мотором 1,4 начинается от 2 526 000 рублей. Полноприводный кроссовер с двухлитровым мотором обойдется минимум в 2 838 000 рублей. Стоимость обычного Audi Q3 в базовой комплектации чуть ниже — от 2 253 000 рублей.