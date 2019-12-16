Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:13

Audi назвала цены на кроссовер Q3 Sportback для России

Компания начала принимать заказы на новинку

Анастасия Дубина
Компания Audi объявила цены на новый купеобразный кроссовер Q3 Sportback для российского рынка. Официальные дилеры уже начали принимать заказы, а привезти автомобили в шоу-румы обещают в первом квартале 2020 года. Стоимость – от 2,5 миллиона рублей.

В длину новый кроссовер достигает 4501 миллиметр, в ширину — 1849 миллиметров с учетом боковых зеркал, а в высоту — 1556 миллиметров. Размер колесной базы составляет 2680 миллиметров, благодаря чему удалось сделать достаточно вместительный салон. Задние сиденья сдвигаются вперед и назад в диапазоне 150 миллиметров, также можно отрегулировать наклон спинок.

>
Reload
1 / 5

В списке базового оснащения светодиодная оптика и система Audi drive select, которая предлагает шесть режимов настройки двигателя с трансмиссией, амортизаторов и ассистента рулевого управления. Водитель может выбрать один из стандартных режимов: comfort, dynamic и efficiency. Также есть режим для езды по бездорожью offroad и возможность задать индивидуальные настройки.

В моторной гамме будут представлены два бензиновых агрегата объемом 1,4 и 2,0 литра. Первый агрегат выдает 150 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час кроссоверу с такой силовой установкой требуется 9,2 секунды. Двухлитровая 180-сильная версия разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды и комплектуется системой полного привода quattro.

Новый Audi Q3

Стоимость Audi Q3 Sportback с мотором 1,4 начинается от 2 526 000 рублей. Полноприводный кроссовер с двухлитровым мотором обойдется минимум в 2 838 000 рублей. Стоимость обычного Audi Q3 в базовой комплектации чуть ниже — от 2 253 000 рублей.