Audi назвала цены на кроссовер Q3 Sportback для России

В списке базового оснащения светодиодная оптика и система Audi drive select, которая предлагает шесть режимов настройки двигателя с трансмиссией, амортизаторов и ассистента рулевого управления. Водитель может выбрать один из стандартных режимов: comfort, dynamic и efficiency. Также есть режим для езды по бездорожью offroad и возможность задать индивидуальные настройки.

В моторной гамме будут представлены два бензиновых агрегата объемом 1,4 и 2,0 литра. Первый агрегат выдает 150 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час кроссоверу с такой силовой установкой требуется 9,2 секунды. Двухлитровая 180-сильная версия разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды и комплектуется системой полного привода quattro.