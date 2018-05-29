Публичный дебют новинки состоится 5 июня в Шанхае

Пульс

Audi показала новое изображение купеобразного Q8

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29 мая 2018

Компания Audi опубликовала очередной эскиз нового купеобразного кроссовера Q8. На изображении можно рассмотреть дизайн передней части модели. Публичный дебют новинки состоится 5 июня на мероприятии Audi China Brand Summit Shenzhen в Шанхае.

[Ездим боком по льду Ладожского озера на Audi Q7 и A5](https://motor.ru/reports/audiwinter18.htm)

Ездим боком по льду Ладожского озера на Audi Q7 и A5

Стилистически кроссовер Audi Q8 повторяет прототип Q8 Sport, дебютировавший на женевском автосалоне весной прошлого года. У машин схожая форма бамперов и воздухозаборников, головной оптики, а также решетки радиатора. Однако у последней различается рисунок: на официальных эскизах это вертикальные и горизонтальные планки, у концепт-кара Q8 Sport — соты.

В основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB: она же использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7. Кроссовер получит постоянный полный привод quattro и восьмидиапазонный «автомат».

В моторную линейку войдут бензиновые и дизельные двигатели V6, дизельная «восьмерка» от SQ7 и гибридная установка на базе трехлитровой «турбошестерки». Позднее ожидается появление топовой модификации с 4.0 V8 от Lamborghini Urus.

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