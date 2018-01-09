Флагманский вседорожник сфотографировали почти без камуфляжа

Пульс

Фотошпионы раскрыли дизайн кроссовера Audi Q8

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9 января 2018

В Сеть попали фотографии нового флагманского кроссовера Audi Q8 практически без камуфляжа. Ожидается, что новинка дебютирует через неделю на моторшоу в Детройте или весной в Женеве, сообщает Auto Express.

Дизайн кроссовера будет выполнен в стилистике концепт-кара Q8 Sport Concept, который дебютировал в марте прошлого года на Женевском автосалоне. Представленный автомобиль оснащался 476-сильной гибридной установкой на базе бензинового двигателя с двумя турбинами и нагнетателем с электроприводом.

Ранее прототип кроссовера был замечен в Москве. Помимо этого, был частично раскрыт интерьер новинки, который практически полностью повторяет салон седана A8 последнего поколения.

Ожидается, что в линейке марки Q8 будет позиционироваться как более спортивная и роскошная версия Q7.

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Помимо обычной версии кроссовера, в линейке марки может появиться и «заряженная» модификация — SQ8. Вероятно, такой автомобиль оснастят четырехлитровым дизелем V8 с двумя турбинами и электрическим нагнетателем. На SQ7 агрегат выдает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

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Фото с сайта autoexpress.co.uk
Теги:
AudiQ8Кроссоверы
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