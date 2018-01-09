Фотошпионы раскрыли дизайн кроссовера Audi Q8

В Сеть попали фотографии нового флагманского кроссовера Audi Q8 практически без камуфляжа. Ожидается, что новинка дебютирует через неделю на моторшоу в Детройте или весной в Женеве, сообщает Auto Express.

Дизайн кроссовера будет выполнен в стилистике концепт-кара Q8 Sport Concept, который дебютировал в марте прошлого года на Женевском автосалоне. Представленный автомобиль оснащался 476-сильной гибридной установкой на базе бензинового двигателя с двумя турбинами и нагнетателем с электроприводом.

Ранее прототип кроссовера был замечен в Москве. Помимо этого, был частично раскрыт интерьер новинки, который практически полностью повторяет салон седана A8 последнего поколения.

Ожидается, что в линейке марки Q8 будет позиционироваться как более спортивная и роскошная версия Q7.

Помимо обычной версии кроссовера, в линейке марки может появиться и «заряженная» модификация — SQ8. Вероятно, такой автомобиль оснастят четырехлитровым дизелем V8 с двумя турбинами и электрическим нагнетателем. На SQ7 агрегат выдает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.