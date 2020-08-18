Audi Quattro 26 лет простоял без движения: вот, что с ним стало

Модель Quattro Turbo выпускалась с 1980 по 1991 год, и за это время Audi построила около 11 000 экземпляров. Машины в европейской спецификации оснащались пятицилиндровым наддувным двигателем объемом 2,1 литра, который выдавал 200 лошадиных сил и 287 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой ручной коробкой передач. С 1987 года на спорткар начали устанавливать мотор 2.2, а с 1989-го — версию этого же агрегата, но с двумя верхними распредвалами и отдачей 220 сил.
Выставленный на продажу экземпляр «Кваттро» произведен в 1985 году, а значит под капотом стоит «турбопятерка» 2.1. По паспорту этот автомобиль мог разгоняться до ста за 7,1 секунды и достигать «максималки» 220 километров в час.
Однако сейчас продавец не может гарантировать работоспособность ни двигателя, ни трансмиссии — автомобиль даже не пытались завести. Отсюда и низкая цена, так как обновить потребуется в том числе кузов и салон, а заодно проверить всю электрику.
В 1981 году журналисты восхищались управляемостью и азартным характером Audi Quattro, отмечая, что при цене в 14 500 фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей по текущему курсу) её можно считать лучшим предложение на рынке. Для сравнения, в то время Jaguar XJS V12 или BMW 6 Series Coupe были на пять тысяч дороже. Сейчас же с учётом инфляции «Ауди» могла бы стоить более 49 500 фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей), то есть на уровне купе S5.