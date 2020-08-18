Audi Quattro 26 лет простоял без движения: вот, что с ним стало

Выставленный на продажу экземпляр «Кваттро» произведен в 1985 году, а значит под капотом стоит «турбопятерка» 2.1. По паспорту этот автомобиль мог разгоняться до ста за 7,1 секунды и достигать «максималки» 220 километров в час.

Однако сейчас продавец не может гарантировать работоспособность ни двигателя, ни трансмиссии — автомобиль даже не пытались завести. Отсюда и низкая цена, так как обновить потребуется в том числе кузов и салон, а заодно проверить всю электрику.