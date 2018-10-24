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14:08

Суперкар Audi R8 обновился и стал мощнее

Модель получила более агрессивную внешность, перенастроенную подвеску и электронику

Компания Audi обновила среднемоторный суперкар R8. Доработкам подверглась не только внешность: немного доработана и техническая начинка.

Об изменениях во внешности можно было догадаться по недавно освеженному гоночному купе Audi R8 LMS категории GT3. Серийный суперкар также получил агрессивный передок с более «граненой» решеткой радиатора увеличенной ширины и тремя прорезями над ней — в духе купе Sport Quattro 80-х годов. Изменилась и форма вентиляционной решетки в заднем бампере.

Есть изменения и по технической части, хотя они невелики. Анонсированы доработки подвески и иные настройки усилителя рулевого управления (как в базовой версии с традиционным реечным механизмом, так и с опциональным механизмом с переменным передаточным числом). Кроме того, новые калибровки системы стабилизации позволили улучшить эффективность торможения: тормозной путь со скорости 100 километров в час удалось сократить на 1,5 метра, с 200 километров в час — на пять метров.

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Вопреки прогнозам о появлении турбомотора V6 2.9 от Porsche Panamera, единственным двигателем остался безнаддувный V10 5.2 с системой сухого картера. Этот агрегат по-прежнему предлагается в двух вариациях по уровню форсировки, но мощность обоих повышена. Отдачу младшей версии довели до 570 лошадиных сил (+30 сил), старшей — до 620 сил (+10 сил). Увеличить мощность удалось за счет использования более легких титановых деталей клапанного механизма. После рестайлинга флагманская версия поменяет название: вместо приставки plus суперкар получит обозначение performance.

Аналогичный двигатель ставится и на Lamborghini Huracan, но итальянский суперкар по-прежнему немного превосходит Audi R8 по отдаче — у него мощность составляет 580, 610 или 640 сил в зависимости от модификации.

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С увеличением мощности слегка улучшилась разгонная динамика: на разгон до 100 километров в час все модификации затрачивают на 0,1 секунды меньше. Базовое купе с 570-сильным двигателем делает это за 3,4 секунды, родстер — за 3,5 секунды. Их максимальная скорость составляет 331 и 329 километров в час. Топ-версия performance выполняет то же упражнение за 3,1 или 3,2 секунды соответственно, максимальная скорость — 324 или 322 километра в час.

В списке опций фигурируют 20-дюймовые колеса (штатно поставляются 19-дюймовые), передний стабилизатор поперечной устойчивости из углепластика и алюминия, а также тормоза с углекерамическими дисками.

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Audi R8 Spyder

Машину по-прежнему можно выбрать в виде двухместного купе или родстера со складной матерчатой крышей. Обновленный Audi R8 поступит в продажу в Европе в первом квартале 2019 года. Цены пока неизвестны, но текущий вариант суперкара предлагается в России минимум за 11 200 000 рублей.

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