Суперкар Audi R8 обновился и стал мощнее

Об изменениях во внешности можно было догадаться по недавно освеженному гоночному купе Audi R8 LMS категории GT3. Серийный суперкар также получил агрессивный передок с более «граненой» решеткой радиатора увеличенной ширины и тремя прорезями над ней — в духе купе Sport Quattro 80-х годов. Изменилась и форма вентиляционной решетки в заднем бампере.

Есть изменения и по технической части, хотя они невелики. Анонсированы доработки подвески и иные настройки усилителя рулевого управления (как в базовой версии с традиционным реечным механизмом, так и с опциональным механизмом с переменным передаточным числом). Кроме того, новые калибровки системы стабилизации позволили улучшить эффективность торможения: тормозной путь со скорости 100 километров в час удалось сократить на 1,5 метра, с 200 километров в час — на пять метров.