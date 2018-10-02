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17:27

Показана Audi R8 за 30 миллионов рублей, на которой нельзя ездить по дорогам

В Париже представили обновленное гоночное купе Audi R8 LMS

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Гоночное подразделение Audi Sport представило на Парижском автосалоне новый вариант спорткара Audi R8 LMS категории GT3. Пакет обновлений повысит надежность машины и упростит гонщикам-любителям управление 585-сильным купе.

По словам директора клиентских программ Audi Sport Кристофера Райнке, объем доработок намеренно сделали небольшим, чтобы не увеличивать расходы команд, и дать возможность легко установить новые детали на купленные ранее машины.

Главный конструктор Армин Плитш обозначил четыре главные области доработок: аэродинамика, охлаждение тормозов, сцепление и коробка передач.

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Обновленную машину можно узнать издали по трем горизонтальным прорезям над решеткой радиатора. Передок переоформлен в новом корпоративном духе, а похожую решетку вскоре должен получить и серийный Audi R8. Но главное все же другое: теперь совершенно иначе выполнены крылышки-канарды на углах переднего бампера.

Максимальная прижимная сила ограничена правилами класса GT3, но новое оперение должно лучше работать в более широком диапазоне значений дорожного просвета. Это упростит управлением гонщикам-любителям, да и профессионалам сделает лучше.

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Большая часть изменений аэродинамики — в передней части машины

В доводочных тестах участвовали не только профессиональные гонщики. На них специально пригласили любителей — ведь именно они являются основной целевой аудиторией этой машины.

Улучшен подвод охлаждающего воздуха к передним и задним тормозам. А более эффективный отвод нагретого воздуха от задних тормозных механизмов позволил уменьшить нагрев задних шин.

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Доработки трансмиссии направлены на повышение надежности. Ресурс трехдискового сцепления удалось увеличить в полтора раза, а новые шестерни и усиленные подшипники продлили жизнь секвентальной коробке передач. Кроме того, инженерам удалось снизить износ самоблокирующегося дифференциала — и теперь по ходу длинной гонки он дольше будет сохранять свои характеристики.

В целом, машина и прежде отличалась высокой надежностью. Например, серийный двигатель V10 5.2 требует сервиса лишь каждые 10 000 «боевых» километров, плановая переборка — через 20 000 километров.

Обновленный Audi R8 LMS может заказать любой желающий. Стоимость машины составляет 398 000 евро без учёта налогов (около 30 000 000 рублей по текущему курсу). А команды, у которых уже есть R8 LMS второго поколения, могут приобрести пакет для самостоятельного апгрейда своих машин за 28 000 евро (2 130 000 рублей).

Audi R8 LMS второго поколения до апгрейда. На фото машина команды Land Motorsport на гонке немецкого чемпионата ADAC GT Masters

Категория GT3 — одна из самых массовых в гонках «Гран-Туризмо». Гоночные автомобили этого класса предлагает свыше десятка автопроизводителей: Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, Lexus, Mclaren, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche.

Гоночная версия спорткара Audi R8 второго поколения была представлена в 2015 году. Машина оказалась успешной: с тех пор подразделение Audi Sport построило и продало 103 экземпляра машин класса GT3, а число побед в чемпионатах уже исчисляется десятками.

Как и большинство автомобилей категории GT3, Audi R8 LMS унаследовал множество компонентов от дорожной машины — их общая доля достигает 50%. Более того, кузов гоночного Audi собирают и грунтуют на той же фабрике Бёлингер Хёфе в Хайльброне, что и обычные Audi R8. И лишь окончательная сборка шасси идет в гоночном подразделении по соседству.

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