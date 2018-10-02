Показана Audi R8 за 30 миллионов рублей, на которой нельзя ездить по дорогам

Обновленную машину можно узнать издали по трем горизонтальным прорезям над решеткой радиатора. Передок переоформлен в новом корпоративном духе, а похожую решетку вскоре должен получить и серийный Audi R8. Но главное все же другое: теперь совершенно иначе выполнены крылышки-канарды на углах переднего бампера.

Максимальная прижимная сила ограничена правилами класса GT3, но новое оперение должно лучше работать в более широком диапазоне значений дорожного просвета. Это упростит управлением гонщикам-любителям, да и профессионалам сделает лучше.