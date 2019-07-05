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17:15

Audi построила гоночный R8 для несуществующей серии

Спорткупе будет выступать в классе, который появится в Европе к 2020 году

Немецкий автопроизводитель показал на фестивале скорости в Гудвуде самый быстрый клиентский автомобиль для трека. Автомобиль по мощности может поспорить с суперкаром Lamborghini Huracan Evo — отдача 5,2-литрового V10 достигает 640 лошадиных сил, как и у итальянского конкурента,
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За всю одиннадцатилетнюю историю создания клиентских автомобилей для гонок Audi еще ни разу не удавалось создать настолько мощный автомобиль. Под капотом спорткупе установлен безнаддувный 5,2-литровый двигатель V10, такой же, как и в дорожной версии модели. Но «гражданский» R8 может похвастаться предельной мощностью в 612 лошадиных сил, в то время, как его трековый «брат» получил прибавку почти в 30 лошадиных сил.

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Помимо форсированного мотора, новинка получилась ощутимо легче дорожной версии, поскольку производитель постарался заменить практически все, что можно, на углепластиковые детали. Спорткупе весит 1 350 килограммов, что на 100 килограммов меньше, чем у аналогичного автомобиля для ежедневного использования. Соотношение веса и мощности тоже получилось довольно впечатляющее — 2,1 килограмма на лошадиную силу.

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Немецкий производитель уже открыл прием заказов на новинку. Стать обладателем трекового Audi R8 LMS GT2 можно за 338 000 евро не считая НДС (24 140 805 рублей по текущему курсу). Поставки первых автомобилей запланированы на декабрь этого года, а с началом сезона следующего, 2020 года, новые владельцы смогут принимать участие в классе GT2.

Ближайший конкурент новинки, трековый Lamborghini Huracan Evo, по мощности полностью совпадает с R8 LMS GT2, а по весу отстает почти на 100 килограммов — итальянский суперкар удалось облегчить до 1 422 килограммов. Но по стоимости «Хуракан» выигрывает однозначно — на старте продаж, который был меньше месяца назад, автомобиль в базовой комплектации можно было купить за 16 500 000 рублей.

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