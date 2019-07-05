Audi построила гоночный R8 для несуществующей серии

За всю одиннадцатилетнюю историю создания клиентских автомобилей для гонок Audi еще ни разу не удавалось создать настолько мощный автомобиль. Под капотом спорткупе установлен безнаддувный 5,2-литровый двигатель V10, такой же, как и в дорожной версии модели. Но «гражданский» R8 может похвастаться предельной мощностью в 612 лошадиных сил, в то время, как его трековый «брат» получил прибавку почти в 30 лошадиных сил.