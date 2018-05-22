Audi отзовет 11 тысяч автомобилей из-за «ЭРЫ-ГЛОНАСС»

Компания Audi отзовет на российском рынке 11003 автомобилей. Причиной стала неисправность системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под действие кампании попадают четыре модели Audi – A4, A5, Q5 и Q7, которые были проданы в 2017 и 2018 году. У этих автомобилей может произойти сбой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего экстренные службы в случае ДТП не смогут определить местоположение машины (если оно изменилось после аварийного вызова). Также при завершении аварийного вызова будет невозможно совершить повторный звонок.

На сервисе будут перепрошито программное обеспечение межсетевого интерфейса системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Все работы проведут бесплатно.

Узнать о том, подпадает ли автомобиль под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

Ранее немецкий производитель отзывал модели A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за сбоя системы экстренного вызова, не позволявшей отправлять сообщения в центр Audi.