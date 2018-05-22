Под действие кампании подпадают четыре модели

Пульс

Audi отзовет 11 тысяч автомобилей из-за «ЭРЫ-ГЛОНАСС»

2088c6587b8957ea6613ea195658fd41517c26ad
22 мая 2018

Компания Audi отзовет на российском рынке 11003 автомобилей. Причиной стала неисправность системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Какими бывают причины для отзыва автомобилей](https://motor.ru/selector/recall-1.htm)

Какими бывают причины для отзыва автомобилей

Под действие кампании попадают четыре модели Audi – A4, A5, Q5 и Q7, которые были проданы в 2017 и 2018 году. У этих автомобилей может произойти сбой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего экстренные службы в случае ДТП не смогут определить местоположение машины (если оно изменилось после аварийного вызова). Также при завершении аварийного вызова будет невозможно совершить повторный звонок.

На сервисе будут перепрошито программное обеспечение межсетевого интерфейса системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Все работы проведут бесплатно.

Тест-драйв: Audi Q5 против BMW X3, Volvo XC60 и Jaguar F-Pace

Узнать о том, подпадает ли автомобиль под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

Ранее немецкий производитель отзывал модели A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за сбоя системы экстренного вызова, не позволявшей отправлять сообщения в центр Audi.

Я все исправлю!

Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Теги:
AudiQ7A4A5Q5
Новости по теме
22 марта 2018
Audi отзовет в России шесть моделей
26 декабря 2017
В России отзовут три модели Audi из-за угрозы возгорания
4 апреля 2017
Volkswagen и Audi отзовут в России машины из-за подушек и ремней безопасности