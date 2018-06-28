На сервис придется отправиться моделям A4, A5, A6 и кроссоверу Q5

Пульс

Audi отозвала в России четыре модели

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28 июня 2018

Компания Audi объявила об отзыве автомобилей на российском рынке. Как говорится в сообщении Росстандарта, на сервис придется отправиться моделям A4, A5, A6 и кроссоверу Q5, который попадает под действие сразу двух кампаний.

[Первый тест-драйв Audi A6 четвертого поколения](https://motor.ru/testdrives/audia62018.htm)

Первый тест-драйв Audi A6 четвертого поколения

Первая акция затрагивает 728 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, которые были проданы с 2012 по 2017 год. Машины отправятся на сервис из-за опасности перегрева и выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также локальные оплавления элементов детали. Причиной для этого является попадание влаги в электронные компоненты насоса.

На сервисе заменят насос и обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров.

Тест-драйв: Audi Q5 против BMW X3, Volvo XC60 и Jaguar F-Pace

Вторая компания затрагивает 41 экземпляр Audi Q5. У этих машин могут быть проблемы с эффективностью торможения из-за неправильного покрытия поршней задних суппортов. На сервисе будет проведена прокачка заднего контура тормозной системы. VIN-номера можно посмотреть в этом списке.

Ранее Audi отозвала 11 тысяч A4, A5, Q5 и Q7 из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также модели A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за сбоя системы экстренного вызова.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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