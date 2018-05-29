Машину оснастили четырьмя электромоторами от болида Формулы Е

Пульс

Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар

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29 мая 2018

Немецкая инжиниринговая фирма Schaeffler использовала «заряженный» седан Audi RS3 как основу для постройки электрического прототипа 4ePerformance. Для машины разработали новый аэродинамический обвес с расширенными колесными арками, а стоковый 2,5-литровый турбодвигатель заменили на четыре электромотора от болида Формулы E.

[Что такое Формула-Е и зачем гоняться на электрокарах в Африке](https://motor.ru/reports/formulae-2.htm)

Что такое Формула-Е и зачем гоняться на электрокарах в Африке

В шоу-каре используется моторы от гоночной машины ABT Schaeffler FE01, участвовавшей в сезоне чемпионата 2016-2017 года. Они установлены попарно на передней и задней оси. Отдача каждого — 299 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Суммарная мощность установки составляет 1196 сил.

До 200 километров в час 4ePerformance способен разгоняться менее чем за семь секунд — быстрее, чем, например, Ferrari 488 Pista.

Обе пары электромоторов укомплектованы односкоростной трансмиссией, но при этом каждый связан с колесом через прямозубую шестерню. Такое решение позволяет реализовать векторизацию крутящего момента. Питаются электромоторы от блока аккумуляторов емкостью 64 киловатт-часа.

Весной прошлого года компания Renault оснастила двумя электромоторами от болида компактный хэтчбек Zoe. Суммарная отдача силовой установки «заряженного» Zoe e-sport составила 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до «сотни» прототип способен разгоняться за 3,2 секунды.

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