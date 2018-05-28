Посмотрите, как Ferrari 488 Pista набирает «сотню» за 2,3 секунды

Суперкар Ferrari 488 Pista смог разогнаться с нуля до ста километров в час всего за 2,26 секунды. Ролик с ускорением тестового прототипа автомобиля опубликован на YouTube-канале ArabGT.

Согласно официальным характеристикам, первую «сотню» суперкар набирает за 2,85 секунды, а 200 километров в час достигает за 7,6 секунды. В ролике до второй отметки автомобиль разогнался за 6,94 секунды. Максимальная скорость купе составляет 340 километров в час.

Модификация Pista (в переводе с итальянского – «трек») – это хардкорный вариант суперкара 488 GTB. Автомобиль оснащен 720-сильным восьмицилиндровым двигателем 3.9 с двумя турбинами, что делает его самым мощным Ferrari с мотором V8. Кроме того, купе имеет активную аэродинамику, а также карбоновый капот, бамперы, спойлер, приборную панель и центральный тоннель.

Видео с YouTube-канала ArabGT

Премьера суперкара состоялась на мартовском моторшоу в Женеве.