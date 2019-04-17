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15:27

Audi S5 сменила бензиновый мотор на дизель с электронаддувом

Семейство получило 347-сильную «шестерку»

Семейство Audi S5 на европейском рынке теперь будет оснащаться дизельным двигателем – трехлитровым агрегатом. Таким же мотором на «тяжелом топливе» уже комплектуются седан и универсал S6, лифтбек S7 и кроссовер SQ5.
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Дизельная «шестерка» EA897 имеет как обычный турбонагнетатель, так и электрический компрессор. При этом они дополнены 48-вольтовой бортовой электросетью, стартер-генератором и отдельной литиевой батареей емкостью 0,5 киловатт-часа. При езде накатом все это позволяет на 40 секунд отключать двигатель для экономии топлива, а при остановке и работающей системе старт-стоп глушить его уже на скорости 22 километра в час.

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Мотор выдает 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента (семейство S6 на две лошадиные силы мощнее). Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом на основе центрального самоблокирующегося дифференциала.

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Купе S5 набирает «сотню» за 4,8 секунды, а пятидверный Sportback – за 4,9 секунды. Для сравнения, бензиновые варианты модели, оснащенные трехлитровым турбомотором мощностью 354 силы, проделывают это же упражнение за 4,7 секунды. Максималка всех машин ограничена электроникой на 250 километрах в час.

В Германии «заряженные» дизельные «пятерки» можно будет купить в мае. Цены на модель начинаются от 65,3 тысячи евро (4,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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