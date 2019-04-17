Audi S5 сменила бензиновый мотор на дизель с электронаддувом

Дизельная «шестерка» EA897 имеет как обычный турбонагнетатель, так и электрический компрессор. При этом они дополнены 48-вольтовой бортовой электросетью, стартер-генератором и отдельной литиевой батареей емкостью 0,5 киловатт-часа. При езде накатом все это позволяет на 40 секунд отключать двигатель для экономии топлива, а при остановке и работающей системе старт-стоп глушить его уже на скорости 22 километра в час.