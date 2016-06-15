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Новости
Опубликовано 15 июня 2016, 16:55
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Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа

Горячая модификация маленького кроссовера получит 310-сильный мотор
Опубликованы шпионские снимки «заряженной» версии новой модели Audi — компактного кроссовера Q2, дебютировавшего в марте 2016 года. Тестовый прототип сфотографировали во время испытаний на «Северной петле» Нюрбургринга.
Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа
Денис Гусев

В распоряжении издания Autocar оказались первые снимки «заряженной» версии новой модели Audi — компактного кроссовера Q2. Автомобиль был сфотографирован без камуфляжа во время тестов на «Северной петле» Нюрбургринга.

Новинка получит индекс SQ2 и обзаведется 310-сильным двухлитровым турбомотором от хэтчбека S3. Также «горячий» кроссовер получит другую решетку радиатора, новый бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные колесные арки и выхлопную систему со сдвоенными патрубками.

Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа

В апреле сообщалось, что Audi SQ2 появится в конце 2017 года или в начале 2018 года. По новой информации Autocar, премьера состоится не ранее 2018 года.

Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа

После выхода SQ2 компания Audi выпустит наиболее мощную версию Q2 — RSQ2. Кроссовер получит 2,5-литровый мотор мощностью 367 лошадиных сил от хэтчбека RS3. Когда появится мощнейшая модификация Q2, неизвестно.

Компактный кроссовер Q2 дебютировал в марте 2016 года. Его продажи начнутся в ноябре. Клиентам предложат бензиновые и дизельные моторы мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. Цены пока не названы. Старшая модель, компактный кроссовер Q3, продается в России по цене от 1 миллиона 860 тысяч рублей.

Автор:Денис Гусев
Теги:
#Q2
#Audi