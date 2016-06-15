Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа

Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжаГорячая модификация маленького кроссовера получит 310-сильный мотор
В распоряжении издания Autocar оказались первые снимки «заряженной» версии новой модели Audi — компактного кроссовера Q2. Автомобиль был сфотографирован без камуфляжа во время тестов на «Северной петле» Нюрбургринга.
Новинка получит индекс SQ2 и обзаведется 310-сильным двухлитровым турбомотором от хэтчбека S3. Также «горячий» кроссовер получит другую решетку радиатора, новый бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные колесные арки и выхлопную систему со сдвоенными патрубками.
В апреле сообщалось, что Audi SQ2 появится в конце 2017 года или в начале 2018 года. По новой информации Autocar, премьера состоится не ранее 2018 года.
После выхода SQ2 компания Audi выпустит наиболее мощную версию Q2 — RSQ2. Кроссовер получит 2,5-литровый мотор мощностью 367 лошадиных сил от хэтчбека RS3. Когда появится мощнейшая модификация Q2, неизвестно.
Компактный кроссовер Q2 дебютировал в марте 2016 года. Его продажи начнутся в ноябре. Клиентам предложат бензиновые и дизельные моторы мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. Цены пока не названы. Старшая модель, компактный кроссовер Q3, продается в России по цене от 1 миллиона 860 тысяч рублей.