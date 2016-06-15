Audi вывела на Нюрбургринг «заряженный» Q2 без камуфляжа

В распоряжении издания Autocar оказались первые снимки «заряженной» версии новой модели Audi — компактного кроссовера Q2. Автомобиль был сфотографирован без камуфляжа во время тестов на «Северной петле» Нюрбургринга.

Новинка получит индекс SQ2 и обзаведется 310-сильным двухлитровым турбомотором от хэтчбека S3. Также «горячий» кроссовер получит другую решетку радиатора, новый бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные колесные арки и выхлопную систему со сдвоенными патрубками.