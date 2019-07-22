Audi обновила «горячий» кроссовер SQ7

Как и обычный Q7 его «горячий» вариант обзавелся фарами с новой «графикой» и решеткой радиатора с вертикальными планками — на SQ7 они сдвоенные, а не одинарные. Задняя часть кузова тоже подверглась обновлению: фонари сделали уже и объединили их хромированной полосой. Среди других отличий от Q7 — серебристые корпуса боковых зеркал и четыре выхлопных парубка.
В список оснащения Audi SQ7 входят 20-дюймовые колеса оригинального дизайна, тормоза с 400-миллиметровыми роторами спереди и 370-миллиметровыми сзади (углерод-керамические с роторами на 420/370 миллиметров предлагаются за доплату), спортивные кресла, фоновая подсветка с 30 цветами на выбор, медиакомплекс MMI с возможностью подключения к фирменным онлайн-сервисам и виртуальный щиток приборов.
Под капотом SQ7 по-прежнему установлен 4,0-литровый битурбодизель V8 с интегрированным во впускной тракт электрическим компрессором. Двигатель выдает 435 лошадиных сил (900 Нм момента) и разгоняет кроссовер до «сотни» за 4,8 секунды. Коробка — восьмидиапазонный «автомат», привод — полный. Вдобавок имеется рулевое управление с прогрессивными характеристиками, пневматическая спортподвеска и опциональные электромеханические стабилизаторы, активный дифференциал и подруливающие задние колеса.
Продажи обновленного Audi SQ7 начнутся в конце сентябре 2019 года. Цена в Европе — от 94 900 евро или 6,7 миллиона рублей по текущему курсу.