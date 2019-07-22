Audi обновила «горячий» кроссовер SQ7

Как и обычный Q7 его «горячий» вариант обзавелся фарами с новой «графикой» и решеткой радиатора с вертикальными планками — на SQ7 они сдвоенные, а не одинарные. Задняя часть кузова тоже подверглась обновлению: фонари сделали уже и объединили их хромированной полосой. Среди других отличий от Q7 — серебристые корпуса боковых зеркал и четыре выхлопных парубка.