Видео: электрокроссовер Audi взобрался на 40-градусный снежный склон

В ролике можно увидеть кадры с седаном Audi 100 CS Quattro, который в 1986 году поднялся на трамплин с уклоном 77 процентов. Тогда заезд проходил в городе Каипола, Финляндия. Ролик с этим подъемом можно увидеть ниже.