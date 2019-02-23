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11:15

Видео: электрокроссовер Audi взобрался на 40-градусный снежный склон

За рулем 503-сильной машины находился гонщик Маттиас Экстрём

Компания Audi опубликовала ролик, в котором двукратный чемпион DTM и победитель чемпионата мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрём на электрокаре марки взбирается на гору. Автомобиль поднялся на горнолыжный склон с 85-процентным уклоном (40 градусов).
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Заезд прошел на австрийском курорте Кицбюэль. Электрический кроссовер Audi e-tron поднялся на покорил один из самых опасных склонов легендарной трассы Штрайф, который лыжники называют «мышеловка». Машина была оснащена каркасом безопасности и гоночным сиденьем с шеститочечными ремнями. Автомобиль имел страховочный трос, который не использовался для помощи в подъеме.

Для подъема был взят не серийный кроссовер с двухмоторной силовой установкой мощностью 408 сил, а прототип с двумя электромоторами сзади и одним спереди. Их суммарная мощность – 503 силы.

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В ролике можно увидеть кадры с седаном Audi 100 CS Quattro, который в 1986 году поднялся на трамплин с уклоном 77 процентов. Тогда заезд проходил в городе Каипола, Финляндия. Ролик с этим подъемом можно увидеть ниже.

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