Видео: электрокроссовер Audi взобрался на 40-градусный снежный склон

Заезд прошел на австрийском курорте Кицбюэль. Электрический кроссовер Audi e-tron поднялся на покорил один из самых опасных склонов легендарной трассы Штрайф, который лыжники называют «мышеловка». Машина была оснащена каркасом безопасности и гоночным сиденьем с шеститочечными ремнями. Автомобиль имел страховочный трос, который не использовался для помощи в подъеме.
Для подъема был взят не серийный кроссовер с двухмоторной силовой установкой мощностью 408 сил, а прототип с двумя электромоторами сзади и одним спереди. Их суммарная мощность – 503 силы.
В ролике можно увидеть кадры с седаном Audi 100 CS Quattro, который в 1986 году поднялся на трамплин с уклоном 77 процентов. Тогда заезд проходил в городе Каипола, Финляндия. Ролик с этим подъемом можно увидеть ниже.