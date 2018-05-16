Два спорткара проехали дрэговую дистанцию в четверть мили

Пульс

Видео: универсал Audi RS6 устроил гонку против Ariel Atom

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16 мая 2018

Авторы YouTube-канала Carfection организовали гонку между суперуниверсалом Audi RS6 Avant и спорткаром Ariel Atom 3.5R. Автомобили проехали стандартный отрезок в четверть мили (402 метра).

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Универсал Audi RS6 Avant укомплектован четырехлитровым твин-турбо двигателем V8, который выдает 560 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом quattro. До первой «сотни» RS6 Avant разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

Видео c YouTube-канала Carfection.

Ariel Atom 3.5R приводит в движение двухлитровая «четверка» Honda, оснащенная компрессором. Отдача агрегата — 350 лошадиных сил и 330 Нм момента. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость Atom 3.5R составляет 250 километров в час.

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