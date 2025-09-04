Продажи автомобилей в августе оказались рекордными

Продажи автомобилей в августе оказались рекорднымиHaval Jolion обошел Lada Vesta в модельном зачете
В августе 2024 года на российском рынке было реализовано 148,3 тысячи новых легковых машин. То есть показатель августа-2025 ниже на 17,6 процента. По итогам января-августа рынок тоже заметно просел — на 23 процента, до 773,3 тысячи автомобилей.
Лидирует по-прежнему Lada, реализовавшая за месяц 27,6 тысячи машин и занявшая 22,6 процента рынка. Второе место вновь досталось Haval с 16 тысячами единиц, на третье опустилась Chery с 11 тысячами. За ней следуют Geely (8,7 тысячи машин) и Belgee (7,8 тысячи).
Далее в десятке лидеров расположились Changan (7 тысяч единиц), Jetour (4,5 тысячи), Solaris (3,7 тысячи), Toyota (2,99 тысячи) и Omoda (2,98 тысячи). Интересно, что Toyota вернулась в топ-10 спустя почти год: в последний раз она занимала в нем место в октябре 2024-го.
Заметнее всего снизились продажи Geely (на 40,1 процента), а выросли — продажи Belgee (в 2,2 раза).
Что касается моделей, то первенство удерживает Lada Granta с 12,9 тысячи экземпляров и падением на 31,4 процента в годовом сравнении. За ней идет Haval Jolion (6,6 тысячи и -25,8 процента), обогнавший Lada Vesta (6,3 тысячи и -43,9 процента). Четвертое место занял Belgee X50 (5,1 тысячи и +59,6 процента), пятое — Chery Tiggo 7L (3,8 тысячи, в продаже появился недавно).