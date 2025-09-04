Продажи автомобилей в августе оказались рекордными

В августе 2024 года на российском рынке было реализовано 148,3 тысячи новых легковых машин. То есть показатель августа-2025 ниже на 17,6 процента. По итогам января-августа рынок тоже заметно просел — на 23 процента, до 773,3 тысячи автомобилей.

Лидирует по-прежнему Lada, реализовавшая за месяц 27,6 тысячи машин и занявшая 22,6 процента рынка. Второе место вновь досталось Haval с 16 тысячами единиц, на третье опустилась Chery с 11 тысячами. За ней следуют Geely (8,7 тысячи машин) и Belgee (7,8 тысячи).