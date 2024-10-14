Стала известна дата старта продаж и цена Lada Aura

Серийное производство модели было запущено всего несколько дней назад

Новая модель АвтоВАЗа Lada Aura готова к официальному старту продаж. Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил производство новинки всего четыре дня назад. Продажи автомобиля начнутся в ноябре 2024 года, а уже в скором будущем появится электрическая версия Lada Aura. Планируется, что автомобиль будет доступен в различных комплектациях, включая топовую версию с расширенным набором опций комфорта. Кроме того, автопроизводитель озвучил минимальную стоимость новинки.