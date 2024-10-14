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Опубликовано 14 октября 2024, 19:12
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Стала известна дата старта продаж и цена Lada Aura

Серийное производство модели было запущено всего несколько дней назад
Новая модель АвтоВАЗа Lada Aura готова к официальному старту продаж. Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил производство новинки всего четыре дня назад. Продажи автомобиля начнутся в ноябре 2024 года, а уже в скором будущем появится электрическая версия Lada Aura. Планируется, что автомобиль будет доступен в различных комплектациях, включая топовую версию с расширенным набором опций комфорта. Кроме того, автопроизводитель озвучил минимальную стоимость новинки.
Стала известна дата старта продаж и цена Lada Aura
© Евгений Биятов / РИА Новости
Анастасия Мельник

Продажи новой Lada Aura стартуют в ноябре 2024 года. Дилеры получат автомобили во всех комплектациях, от самой доступной версии стоимостью от 2,6 миллиона рублей до топовой версии с расширенным набором опций комфорта. Lada Aura будет доступна в различном цветовом исполнении.

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Новый бизнес-седан от АвтоВАЗа был построен на базе Vesta. Автомобиль получил перенастроенное шасси и улучшенную шумоизоляцию, что обеспечивает комфортную езду и снижает уровень шума в салоне. В топовой версии Lada Aura получила отделку из натуральной кожи, а также большее количество опций комфорта, включая современную систему развлечений и навигации. Силовой агрегат Lada Aura — 122-сильный двигатель 1.8 Evo и вариатор.

Кроме того, ранее стало известно, что Lada Aura получит электрическую версию. Об этом в интервью рассказал Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех». Однако точные сроки выхода электрической версии Lada Aura пока не известны.