Lada Aura получит электрическую версию. Ее испытания уже начались

Lada Aura получит электрическую версию. Ее испытания уже началисьБензиновый седан обещали вывести на рынок до конца года
По словам Чемезова, на ВАЗе уже приступили к испытаниям электрической версии флагманского седана Lada Vesta Aura. Двигатели внутреннего сгорания медленно, но верно уходят в прошлое, добавил он. Заменит их «батарейный» транспорт — более эффективный и экологичный.
Однако сначала должна увидеть свет Aura с ДВС. Как уже известно, в «базе» бизнес-седан, как называет модель АвтоВАЗ, будет оснащаться 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы.
Vesta Aura — это вариант «Весты» с удлиненной на 25 сантиметров колесной базой, иными задними дверями, более комфортным салоном, улучшенной шумоизоляцией и перенастроенной подвеской. Помимо богато оборудованного исполнения, новинке пообещали упрощенную версию для такси. Она будет стоить примерно 2,6-2,8 миллиона рублей.
В продаже топливная Aura должна появиться до конца 2024 года.
Помимо электрической «Ауры» АвтоВАЗ продолжает тестировать Iskra — свой новый бюджетный автомобиль, который в будущем заменит Granta. На днях в Тольятти засняли предсерийный универсал, частично сбросивший маскировку.