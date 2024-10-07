Lada Aura получит электрическую версию. Ее испытания уже начались

По словам Чемезова, на ВАЗе уже приступили к испытаниям электрической версии флагманского седана Lada Vesta Aura. Двигатели внутреннего сгорания медленно, но верно уходят в прошлое, добавил он. Заменит их «батарейный» транспорт — более эффективный и экологичный.

Однако сначала должна увидеть свет Aura с ДВС. Как уже известно, в «базе» бизнес-седан, как называет модель АвтоВАЗ, будет оснащаться 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы.