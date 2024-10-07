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Опубликовано 07 октября 2024, 14:36
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Lada Aura получит электрическую версию. Ее испытания уже начались

Бензиновый седан обещали вывести на рынок до конца года
АвтоВАЗ выпустит электрическую Lada Aura. В конце сентября в Ижевске стартовало серийное производство «батарейной» версии Lada Largus, заказы на которую уже принимаются. Однако в обозримом будущем в линейке отечественной марки появится еще один электромобиль: такой вариант будет в гамме бизнес-седана Lada Vesta Aura. Об этом сказал в интервью «Российской газете» Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех» (владеет примерно третью акций АвтоВАЗа).
Lada Aura получит электрическую версию. Ее испытания уже начались
© Александр Гальперин / РИА Новости
Мария Руцкая

По словам Чемезова, на ВАЗе уже приступили к испытаниям электрической версии флагманского седана Lada Vesta Aura. Двигатели внутреннего сгорания медленно, но верно уходят в прошлое, добавил он. Заменит их «батарейный» транспорт — более эффективный и экологичный.

Однако сначала должна увидеть свет Aura с ДВС. Как уже известно, в «базе» бизнес-седан, как называет модель АвтоВАЗ, будет оснащаться 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы.

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Vesta Aura — это вариант «Весты» с удлиненной на 25 сантиметров колесной базой, иными задними дверями, более комфортным салоном, улучшенной шумоизоляцией и перенастроенной подвеской. Помимо богато оборудованного исполнения, новинке пообещали упрощенную версию для такси. Она будет стоить примерно 2,6-2,8 миллиона рублей.

В продаже топливная Aura должна появиться до конца 2024 года.

Помимо электрической «Ауры» АвтоВАЗ продолжает тестировать Iskra — свой новый бюджетный автомобиль, который в будущем заменит Granta. На днях в Тольятти засняли предсерийный универсал, частично сбросивший маскировку.