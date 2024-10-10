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Опубликовано 10 октября 2024, 09:33
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На АвтоВАЗе стартовало серийное производство Lada Aura

В продаже Aura должна появиться до конца года
Путин запустил серийную сборку новой Lada. На тольяттинском заводе АвтоВАЗа с конвейера начали сходить серийные Lada Aura, пишет РИА Новости. Старт производству дал президент Владимир Путин по видеосвязи, похвалив заводчан и саму новинку, на которой он поездил минувшим летом. Aura — это Vesta с удлиненной на 25 сантиметров колесной базой, которую предложат с 1,8-литровым мотором и расширенными опциями комфорта.
На АвтоВАЗе стартовало серийное производство Lada Aura
© Lada
Мария Руцкая

Lada Aura выйдет на рынок с мотором 1.8 мощностью 122 лошадиных сил и вариатором. Помимо растянутой колесной базы, от обычной «Весты» она отличается иными задними дверями.

Как стало известно благодаря просочившемуся в сеть рекламному буклету, у Aura будет три фиксированных комплектации — Techno, Aura Black и Aura Grey.

© Lada

В двух дорогих версиях модель получит салон из натуральной кожи, 17-дюймовые колесные диски, 10-дюймовый центральный экран и подогрев спинки заднего дивана. Также были обещаны премиальная аудиосистема и перенастроенная подвеска.

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В «базе» седан оформят попроще: вместо кожи будет комбинированная обивка из ткани и экокожи. Медиасистему оснастят дисплеем диагональю семь дюймов; колеса будут 16-дюймовыми. Однако уже здесь заявлены четыре подушки безопасности, АБС, ESP, передние и задние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, противотуманные фары с подсветкой поворотов, система мониторинга «слепых» зон.

Начальная версия, по официальным данным, будет стоить от 2,6 до 2,8 миллиона рублей. АвтоВАЗ рассчитывает, что ее смогут закупать таксопарки. А на «топовых» предсерийных Aura уже ездят в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.