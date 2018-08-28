Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы»

Название «Аурис» японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как «Короллы». В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.