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28 августа 16:46

Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы»

Модели будут называться одинаково на всех рынках

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Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в «Короллы».

Название «Аурис» японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как «Короллы». В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.

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Американский вариант новой «Короллы»

Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в «Короллы» с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.

Европейский вариант модели, который пока еще носит имя Auris

Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.

Хэтчбек и универсал Auris в России сейчас не продается. У нас доступен только седан Corolla. Четырехдверка также должна сменить поколение в ближайшем времени. Она, вероятно, потом доберется и до российского рынка.

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