В России разработают цифровую экосистему для автомобилей. Ее внедрят в Lada

Компании договорились вместе разрабатывать, тестировать и внедрять «Аврору» в мультимедийные устройства автомобиля. На ее базе создадут целую экосистему цифровых продуктов для Lada: ОС адаптируют для работы с системами автономного вождения, подключенными сервисами и ИИ.

«Умная» система «Ростелекома» будет взаимодействовать с Lada через компоненты «Итэлмы» — крупнейшего российского производителя автомобильной электроники. В прошлом году компания начала выпускать и поставлять АвтоВАЗу блоки ABS и ESP, а минувшей весной сообщила о начале производства отечественного автопилота.