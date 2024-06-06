В России разработают цифровую экосистему для автомобилей. Ее внедрят в Lada

В России разработают цифровую экосистему для автомобилей. Ее внедрят в LadaСроки создания отечественной цифровой среды пока не называют
Компании договорились вместе разрабатывать, тестировать и внедрять «Аврору» в мультимедийные устройства автомобиля. На ее базе создадут целую экосистему цифровых продуктов для Lada: ОС адаптируют для работы с системами автономного вождения, подключенными сервисами и ИИ.
«Умная» система «Ростелекома» будет взаимодействовать с Lada через компоненты «Итэлмы» — крупнейшего российского производителя автомобильной электроники. В прошлом году компания начала выпускать и поставлять АвтоВАЗу блоки ABS и ESP, а минувшей весной сообщила о начале производства отечественного автопилота.
Сейчас некоторые версии Lada поставляются с медиасистемой EnjoY Pro со вшитыми сервисами «Яндекса», базирующейся на Android. На этой неделе такой мультимедийкой обзавелась Lada Niva Travel: предустановлены «Яндекс Музыка», «Навигатор» и «Букмейт», а управлять комплексом можно голосом при помощи Алисы.