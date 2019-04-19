Кабриолет Aurus показали без камуфляжа

Известно, что Минобороны заказало у ФГУП НАМИ три таких кабриолета. Два уже участвуют в репетиции Парада Победы, третий — готовится к сборке. Открытый «Аурус», как и все модели марки, оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства.