Кабриолет Aurus показали без камуфляжа

Церемониальный кабриолет Aurus построен на базе седана Senat S600. Вместо четырех дверей у него — две, но увеличенной ширины. Мягкий складной верх убирается в нишу за задними сиденьями. В салоне, справа от водителя, организована площадка со специальным поручнем, чтобы принимающий парад мог ехать стоя.
Известно, что Минобороны заказало у ФГУП НАМИ три таких кабриолета. Два уже участвуют в репетиции Парада Победы, третий — готовится к сборке. Открытый «Аурус», как и все модели марки, оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства.