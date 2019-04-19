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16:12

Кабриолет Aurus показали без камуфляжа

Автомобили примут участие в Параде Победы на Красной площади

Кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с репетиции Парада Победы в подмосковном Алабино, на котором можно увидеть автомобиль, построенный по заказу Минобороны РФ.
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Церемониальный кабриолет Aurus построен на базе седана Senat S600. Вместо четырех дверей у него — две, но увеличенной ширины. Мягкий складной верх убирается в нишу за задними сиденьями. В салоне, справа от водителя, организована площадка со специальным поручнем, чтобы принимающий парад мог ехать стоя.

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Известно, что Минобороны заказало у ФГУП НАМИ три таких кабриолета. Два уже участвуют в репетиции Парада Победы, третий — готовится к сборке. Открытый «Аурус», как и все модели марки, оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства.

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