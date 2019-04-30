Кабриолет Aurus получил особые настройки подвески

Разработка автомобиля для церемониальных выездов велась в рамках проекта «Парадный автомобиль Aurus». Кабриолет максимально унифицирован с седаном: у них общая силовая установка, коробка, шасси. Отличия заключаются в увеличенной жесткости кузова, уменьшенном на 20 миллиметров дорожном просвете и особых настройках подвески, которые обеспечивают максимальную плавность хода. Переключать ездовые режимы можно кнопкой, расположенной около рычага КПП.
В НАМИ пока построили три кабриолет — стандартный набор для парадов. В объезде расчетов всегда принимают участие два автомобиля, а третий, резервный, дежурит у Спасских ворот Кремля на случай поломки одной из основных машин.
В «парадном» режиме Aurus кабриолет может двигаться со скоростью не более 20 километров в час. Подвеска становится максимально мягкой, а переключения трансмиссии незаметными. Это требование обусловлено особенностями эксплуатации автомобиля: его пассажиры практически все время едут стоя, держась за специальный поручень.
Под капотом кабриолета Aurus установлена 4,4-литровая твин-турбо «восьмерка» мощностью 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Она сопряжена с электромотором и девятидиапазонным «автоматом» KATE российского производства. С нуля до «сотни» кабриолет разгоняется за шесть секунд.
По словам представителей НАМИ, в будущем гамма силовых агрегатов расширится. В нее войдут двигатель V12 и рядная «турбочетверка».