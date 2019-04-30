Кабриолет Aurus получил особые настройки подвески

Под капотом кабриолета Aurus установлена 4,4-литровая твин-турбо «восьмерка» мощностью 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Она сопряжена с электромотором и девятидиапазонным «автоматом» KATE российского производства. С нуля до «сотни» кабриолет разгоняется за шесть секунд.

По словам представителей НАМИ, в будущем гамма силовых агрегатов расширится. В нее войдут двигатель V12 и рядная «турбочетверка».