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14:10

Кабриолет Aurus получил особые настройки подвески

Вдобавок машине увеличили жесткость кузова

© Фото: RT на русском | YouTube
Представители ФГУП «НАМИ» рассказали о парадном кабриолете Aurus, разработка которого велась последние два года. От остального семейства он отличается конструктивными доработками и уникальными настройками подвески и трансмиссии.
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Разработка автомобиля для церемониальных выездов велась в рамках проекта «Парадный автомобиль Aurus». Кабриолет максимально унифицирован с седаном: у них общая силовая установка, коробка, шасси. Отличия заключаются в увеличенной жесткости кузова, уменьшенном на 20 миллиметров дорожном просвете и особых настройках подвески, которые обеспечивают максимальную плавность хода. Переключать ездовые режимы можно кнопкой, расположенной около рычага КПП.

В НАМИ пока построили три кабриолет — стандартный набор для парадов. В объезде расчетов всегда принимают участие два автомобиля, а третий, резервный, дежурит у Спасских ворот Кремля на случай поломки одной из основных машин.

В «парадном» режиме Aurus кабриолет может двигаться со скоростью не более 20 километров в час. Подвеска становится максимально мягкой, а переключения трансмиссии незаметными. Это требование обусловлено особенностями эксплуатации автомобиля: его пассажиры практически все время едут стоя, держась за специальный поручень.

Седан Aurus принял участие в соревнованиях по скоростному маневрированию гаража особого назначения (ГОН). Заезды прошли на полигоне ведомства в Московской области.

Под капотом кабриолета Aurus установлена 4,4-литровая твин-турбо «восьмерка» мощностью 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Она сопряжена с электромотором и девятидиапазонным «автоматом» KATE российского производства. С нуля до «сотни» кабриолет разгоняется за шесть секунд.

По словам представителей НАМИ, в будущем гамма силовых агрегатов расширится. В нее войдут двигатель V12 и рядная «турбочетверка».

Источник: Autonews.ru
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