Aurus из кашемира: премиум-марка начнет выпускать одежду

Aurus из кашемира: премиум-марка начнет выпускать одеждуВозить ткани будут из Монголии
Рынок изделий из кашемира в России активно развивается, говорят в Минпромторге, а потому Aurus решил присоединиться к перспективному направлению.
В конце 2024 года, после создания «Аурус кашемир», было подписано соглашение с компанией «Блю скай кашемир». Она будет поставлять на российский рынок пряжу и ткани. Также в проекте могут принять участие производители из Белоруссии и Киргизии.
Профиль Aurus уже сейчас не ограничен люксовыми автомобилями. Помимо них, под брендом выпускают климатические установки и бутилированную воду. Стоимость сплит-систем, к примеру, в ряде магазинов стартует со 100 тысяч рублей. А бутылка воды 0,33 литра оценивается в 160 рублей, 0,5 литра — в 240. Заказать воду можно на специальном сайте — по крайней мере, там есть форма заявки. В розничных магазинах воду разобрали.
Еще в 2019 году был зарегистрирован товарный знак Aurus Design, под которым могут выпускать яхты, скутеры и гироскутеры, поезда, катера и многое другое, не относящееся к транспорту, включая открытки, часы и пепельницы. Через три года вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что компания обдумывает возможность выпуска одежды, а также бизнес-джетов и яхт.
Также логотип Aurus могут «примерить» автомобили китайской Hongqi. Инсайдеры говорят, что КамАЗ и «Газпром» помогут перезапустить экс-завод Toyota в Санкт-Петербурге, где и будут выпускать машины «дочки» FAW. Какие именно модели будут локализованы, пока неясно. Год назад речь шла о модели «примерно в формате Camry».