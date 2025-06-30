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Опубликовано 30 июня 2025, 20:55
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Aurus из кашемира: премиум-марка начнет выпускать одежду

Возить ткани будут из Монголии
Под брендом Aurus будут продавать одежду. Российский Aurus, выпускающий люксовые автомобили, выйдет на новый для себя рынок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Осенью прошлого года была создана компания «Аурус кашемир», а сейчас уже разработаны линейки женской и мужской коллекции. Когда начнутся продажи, неизвестно: в министерстве отмечают, что это произойдет «в соответствии со стратегией продвижения бренда».
Aurus из кашемира: премиум-марка начнет выпускать одежду
© Aurus
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Рынок изделий из кашемира в России активно развивается, говорят в Минпромторге, а потому Aurus решил присоединиться к перспективному направлению.

В конце 2024 года, после создания «Аурус кашемир», было подписано соглашение с компанией «Блю скай кашемир». Она будет поставлять на российский рынок пряжу и ткани. Также в проекте могут принять участие производители из Белоруссии и Киргизии.

Профиль Aurus уже сейчас не ограничен люксовыми автомобилями. Помимо них, под брендом выпускают климатические установки и бутилированную воду. Стоимость сплит-систем, к примеру, в ряде магазинов стартует со 100 тысяч рублей. А бутылка воды 0,33 литра оценивается в 160 рублей, 0,5 литра — в 240. Заказать воду можно на специальном сайте — по крайней мере, там есть форма заявки. В розничных магазинах воду разобрали.

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Еще в 2019 году был зарегистрирован товарный знак Aurus Design, под которым могут выпускать яхты, скутеры и гироскутеры, поезда, катера и многое другое, не относящееся к транспорту, включая открытки, часы и пепельницы. Через три года вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что компания обдумывает возможность выпуска одежды, а также бизнес-джетов и яхт.

Также логотип Aurus могут «примерить» автомобили китайской Hongqi. Инсайдеры говорят, что КамАЗ и «Газпром» помогут перезапустить экс-завод Toyota в Санкт-Петербурге, где и будут выпускать машины «дочки» FAW. Какие именно модели будут локализованы, пока неясно. Год назад речь шла о модели «примерно в формате Camry».

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Aurus
#Россия