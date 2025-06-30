Aurus из кашемира: премиум-марка начнет выпускать одежду

Рынок изделий из кашемира в России активно развивается, говорят в Минпромторге, а потому Aurus решил присоединиться к перспективному направлению.

В конце 2024 года, после создания «Аурус кашемир», было подписано соглашение с компанией «Блю скай кашемир». Она будет поставлять на российский рынок пряжу и ткани. Также в проекте могут принять участие производители из Белоруссии и Киргизии.

Профиль Aurus уже сейчас не ограничен люксовыми автомобилями. Помимо них, под брендом выпускают климатические установки и бутилированную воду. Стоимость сплит-систем, к примеру, в ряде магазинов стартует со 100 тысяч рублей. А бутылка воды 0,33 литра оценивается в 160 рублей, 0,5 литра — в 240. Заказать воду можно на специальном сайте — по крайней мере, там есть форма заявки. В розничных магазинах воду разобрали.