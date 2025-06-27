КамАЗ и «Газпром» помогут выпускать Hongqi в России

Осторожные китайцы могут отказаться от участия в проекте, если он покажется им слишком рискованным

В России наладят производство автомобилей Hongqi. Слухи о локализации машин китайской премиум-марки ходят не первый год, причем сообщалось, что они будут выпускаться не под собственным брендом, а под шильдиком Aurus. По новым данным от неназванного источника вавтобизнесе, работа над проектом идет. Партнерами, которые помогут китайскому концерну FAW запустить сборку Hongqi в РФ, станут КамАЗ, одна из структур «Газпрома» и ФГУП НАМИ.