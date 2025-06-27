КамАЗ и «Газпром» помогут выпускать Hongqi в России

КамАЗ и «Газпром» помогут выпускать Hongqi в РоссииОсторожные китайцы могут отказаться от участия в проекте, если он покажется им слишком рискованным
Согласно предварительному соглашению, сборку Hongqi организуют на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом, переименованном в ООО «Шушары-Авто». Однако, по словам источника, FAW «проявляет осторожность» из-за санкций, и «может откатиться», если почувствует опасность. Интересно, что «Шушары Авто» недавно скрыл информацию о собственнике из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Раньше там был указан ФГУП НАМИ.
На экс-заводе Toyota, где до 2022 года собирали Camry и RAV4, планировали выпускать российский электрокар e-Neva. Недавно стало известно, что проект заморожен — это подтвердил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Так что площадка свободна.
О возможной локализации производства Hongqi в России говорят с 2023 года. В мае 2025-го исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев рассказал, что компания ищет завод для местной «прописки». Он добавил, что локализация — «закономерный этап развития иностранного автомобильного бренда», спрос на продукцию которого растет.
Какие именно модели Hongqi будут локализованы и сменят шильдик на Aurus, пока неясно. Год назад инсайдеры говорили о модели «примерно в формате Camry». В российской линейке Hongqi есть, например, пятиметровый седан H5, а недавно к нему присоединился лифтбек D-класса H6.