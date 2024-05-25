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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 23:59
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Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

География фанатов флагмана отечественного автопрома расширяется
Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus. В Москве запечатлели Senat с красными номерами 048D110 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. Ранее автомобилей Aurus у зарубежных дипломатов замечено не было, более того — даже глав российских дипломатических миссий за рубежом не спешат пересаживать на люксовые седаны. Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя.
Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus
© platesmania.com / usedhead
Сергей Ильин

В автопарке посольства Ливии в Москве новый Aurus выделяется, ведь другие служебные машины этой африканской страны небогатые: основа — Chevrolet Cruze и не первой свежести японские и немецкие иномарки. Хотя дипломатический Senat не бронирован, стоит такой автомобиль немало: машины 2024 года выпуска привезут под заказ за 41 миллион рублей.

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Купить «красные» номера нельзя, ведь как правило такие регистрационные знаки выдаются на автомобили, перевозящие иностранных граждан с дипломатическим иммунитетом. Однако бывают и исключения: к примеру, в 2013 году выяснилось, что в Москве на роскошных автомобилях с дипломатическими номерами Молдавии ездят третьи лица, которые никогда не работали в посольстве.

Между тем лимузины Aurus постепенно появляются в гаражах зарубежных глав государств. Такие машины есть у президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а на этой неделе Владимир Путин подарил удлинённый Senat своему коллеге из Бахрейна.

Источник:platesmania.com
Автор:Сергей Ильин
Тег:
#Aurus