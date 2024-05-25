Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

Первый иностранный дипломат пересел на российский AurusГеография фанатов флагмана отечественного автопрома расширяется
В автопарке посольства Ливии в Москве новый Aurus выделяется, ведь другие служебные машины этой африканской страны небогатые: основа — Chevrolet Cruze и не первой свежести японские и немецкие иномарки. Хотя дипломатический Senat не бронирован, стоит такой автомобиль немало: машины 2024 года выпуска привезут под заказ за 41 миллион рублей.
Купить «красные» номера нельзя, ведь как правило такие регистрационные знаки выдаются на автомобили, перевозящие иностранных граждан с дипломатическим иммунитетом. Однако бывают и исключения: к примеру, в 2013 году выяснилось, что в Москве на роскошных автомобилях с дипломатическими номерами Молдавии ездят третьи лица, которые никогда не работали в посольстве.
Между тем лимузины Aurus постепенно появляются в гаражах зарубежных глав государств. Такие машины есть у президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а на этой неделе Владимир Путин подарил удлинённый Senat своему коллеге из Бахрейна.