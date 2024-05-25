Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

География фанатов флагмана отечественного автопрома расширяется

Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus. В Москве запечатлели Senat с красными номерами 048D110 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. Ранее автомобилей Aurus у зарубежных дипломатов замечено не было, более того — даже глав российских дипломатических миссий за рубежом не спешат пересаживать на люксовые седаны. Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя.