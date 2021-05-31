31 мая, 15:52

Aurus перевел седан Senat на водород — но такую машину нельзя купить

Программа развития марки предусматривает переход на «зеленые» силовые установки

Алексей Носаченко
В будущем гибридная силовая установка «Аурусов» будет оптимизирована в угоду экологии. По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, электрическая надстройка станет мощнее, а двигатель, напротив, подвергнут даунсайзингу. Кроме того, у седана Senat может появиться версия на водороде.

Сейчас силовая установка Aurus состоит из собственного V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами и 62-сильного электромотора, «зажатого» между ДВС и девятидиапазонным автоматом КАТЕ. Но в перспективе эту связку подвергнут серьезному пересмотру — причем с прицелом на экологичность. Так, электрическая составляющая установки станет мощнее, а двигатель, наоборот, растеряет часть рабочего объема и мощности.

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Представители компании пока не вдаются в детали, зато известно, что в арсенале разработчиков есть и совсем уже экзотические для России технологии. Так, во время торжественного мероприятия, приуроченного к открытию сборочной линии марки в Татарстане, журналистам показали опытный образец седана Aurus Senat на водородных топливных элементах. Однако о нём тоже нет никакой информации. Так же стало известно, что в гамме «Аурусов» не появится V12. По словам генерального конструктора проекта Вадима Переверзева, «восьмерка» и так обеспечивает целевые показатели по динамике и мощности.

Тем временем сегодня, 31 мая, в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus. Первые собранные здесь машины поступят в салоны дилеров марки Aurus до конца следующего месяца. Цены на них будут начинаться с отметки 18 миллионов рублей. Пока что завод выпускает единственную модель — представительский седан Aurus Senat.