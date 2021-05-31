Aurus перевел седан Senat на водород — но такую машину нельзя купить

Сейчас силовая установка Aurus состоит из собственного V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами и 62-сильного электромотора, «зажатого» между ДВС и девятидиапазонным автоматом КАТЕ. Но в перспективе эту связку подвергнут серьезному пересмотру — причем с прицелом на экологичность. Так, электрическая составляющая установки станет мощнее, а двигатель, наоборот, растеряет часть рабочего объема и мощности.
Представители компании пока не вдаются в детали, зато известно, что в арсенале разработчиков есть и совсем уже экзотические для России технологии. Так, во время торжественного мероприятия, приуроченного к открытию сборочной линии марки в Татарстане, журналистам показали опытный образец седана Aurus Senat на водородных топливных элементах. Однако о нём тоже нет никакой информации. Так же стало известно, что в гамме «Аурусов» не появится V12. По словам генерального конструктора проекта Вадима Переверзева, «восьмерка» и так обеспечивает целевые показатели по динамике и мощности.
Тем временем сегодня, 31 мая, в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus. Первые собранные здесь машины поступят в салоны дилеров марки Aurus до конца следующего месяца. Цены на них будут начинаться с отметки 18 миллионов рублей. Пока что завод выпускает единственную модель — представительский седан Aurus Senat.