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16:16

Внедорожник Aurus Komendant оказался намного больше конкурентов

Габариты люксового кроссовера удалось оценить по шпионским снимкам

© motor1.com / Automedia
Сергей Ильин
Российский ультра-роскошный внедорожник Aurus Komendant попал в объектив фотошпионов Motor1.com на тестах в Скандинавии. Очевидцу удалось запечатлеть закамуфлированный прототип с незавершённым оформлением кормы и аскетичным салоном, однако фотографии позволили сопоставить размеры новинки относительно базового седана Aurus Senat.

Судя по снимкам, Aurus Komendant будет чуть крупнее короткобазного седана Aurus Senat, длина которого составляет 5630 миллиметров. Это значит, что Komendant окажется больше, чем европейские люксовые полноразмерные вседорожники, такие как Bentley Bentayga (длина 5141 миллиметр), BMW X7 (5151 миллиметр), Range Rover Long (5200 миллиметров) Mercedes-Benz GLS (5207 миллиметров) или Rolls-Royce Cullinan (5341 миллиметр).

Вероятно, ближе всего по размерам к «Коменданту» окажется удлинённый Cadillac Escalade ESV уходящего поколения длиной 5697 миллиметров.

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Фото: motor1.com / Automedia

Дизайн Aurus Komendant выдержан в стиле соплатформенных Senat и Arsenal, причём технологическую общность подчёркивают даже детали, например, идентичный рисунок колёсных дисков и дизайн оптики. Вероятно, технически Komendant будет полностью повторять Senat и унаследует гибридную силовую установку с 4,4-литровым 598-сильным (880 Нм крутящего момента) V8 и 62-сильным электромотором. У вседорожника сохранится полноприводная автоматическая 9-ступенчатая трансмиссия КАТE отечественного производства.

Минпромторг планирует полностью рассекретить Aurus Komendant в течение 2020 года. Публичная премьера модели должна состояться на Московском международном автосалоне-2020 в августе. Серийно выпускать внедорожник намерены в 2022 году, после того, как в Елабуге наладят конвейерную сборку седанов Aurus Senat.

Источник: Motor1.com