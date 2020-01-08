Внедорожник Aurus Komendant оказался намного больше конкурентов

Судя по снимкам, Aurus Komendant будет чуть крупнее короткобазного седана Aurus Senat, длина которого составляет 5630 миллиметров. Это значит, что Komendant окажется больше, чем европейские люксовые полноразмерные вседорожники, такие как Bentley Bentayga (длина 5141 миллиметр), BMW X7 (5151 миллиметр), Range Rover Long (5200 миллиметров) Mercedes-Benz GLS (5207 миллиметров) или Rolls-Royce Cullinan (5341 миллиметр).
Вероятно, ближе всего по размерам к «Коменданту» окажется удлинённый Cadillac Escalade ESV уходящего поколения длиной 5697 миллиметров.
Фото: motor1.com / Automedia
Дизайн Aurus Komendant выдержан в стиле соплатформенных Senat и Arsenal, причём технологическую общность подчёркивают даже детали, например, идентичный рисунок колёсных дисков и дизайн оптики. Вероятно, технически Komendant будет полностью повторять Senat и унаследует гибридную силовую установку с 4,4-литровым 598-сильным (880 Нм крутящего момента) V8 и 62-сильным электромотором. У вседорожника сохранится полноприводная автоматическая 9-ступенчатая трансмиссия КАТE отечественного производства.
Минпромторг планирует полностью рассекретить Aurus Komendant в течение 2020 года. Публичная премьера модели должна состояться на Московском международном автосалоне-2020 в августе. Серийно выпускать внедорожник намерены в 2022 году, после того, как в Елабуге наладят конвейерную сборку седанов Aurus Senat.