Внедорожник Aurus Komendant оказался намного больше конкурентов

Судя по снимкам, Aurus Komendant будет чуть крупнее короткобазного седана Aurus Senat, длина которого составляет 5630 миллиметров. Это значит, что Komendant окажется больше, чем европейские люксовые полноразмерные вседорожники, такие как Bentley Bentayga (длина 5141 миллиметр), BMW X7 (5151 миллиметр), Range Rover Long (5200 миллиметров) Mercedes-Benz GLS (5207 миллиметров) или Rolls-Royce Cullinan (5341 миллиметр).