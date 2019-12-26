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12:20

Aurus выпустит «бюджетный лимузин»

Новинка будет чуть длиннее и дороже модели Senat S600, но дешевле Senat L700

Aurus Senat Limousine L700 и бронированныйAurus Senat S600
Лиза Будрина
Модельный ряд Aurus пополнится новинкой: «бюджетным лимузином», который займет нишу между Senat S600 и Senat L700, выяснил портал Drom.ru. Длина автомобиля составляет 6130 миллиметров, что на 500 миллиметров короче, чем «президентский» лимузин.

«Бюджетный лимузин», как его окрестили журналисты, уже можно встретить на дорогах Москвы об этом свидетельствует фотография, опубликованная изданием. Можно предположить, что автомобиль приводит в движение та же силовая установка, что и Senat S600 и Senat L700. Она включает 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильный электрический мотор-генератор.

На сегодняшний день в линейку Aurus входят, помимо седана и лимузина, парадный кабриолет и минивэн Arsenal, однако ни тот, ни другой невозможно купить.

Производство осуществляется ограниченными партиями на мощностях НАМИ, а серийную сборку на предприятии Sollers в Алабуге запустят только через год. В 2021-м на конвейер встанет внедорожник Komendant.

В 2020 году НАМИ выпустит около двух сотен машин, причем этого явно не хватит на то, чтобы обеспечить автомобилями заказчиков: по словам министра промышленности Дениса Мантурова, предварительную заявку на покупку седана Senat уже оформили 600 человек. В «базе» автомобиль стоит 18 миллионов рублей.

Источник: Drom.ru