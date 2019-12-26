Aurus выпустит «бюджетный лимузин»

«Бюджетный лимузин», как его окрестили журналисты, уже можно встретить на дорогах Москвы – об этом свидетельствует фотография, опубликованная изданием. Можно предположить, что автомобиль приводит в движение та же силовая установка, что и Senat S600 и Senat L700. Она включает 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильный электрический мотор-генератор.

На сегодняшний день в линейку Aurus входят, помимо седана и лимузина, парадный кабриолет и минивэн Arsenal, однако ни тот, ни другой невозможно купить.