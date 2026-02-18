Aurus начнёт делать особые машины для состоятельных господ

Aurus — это первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Впервые автомобили были представлены в 2018 году на Московском международном автосалоне. Серийное производство стартовало в 2021 году.

Стоит отметить, что отделения персонализации имеют многие производители люксовых машин. Они принимают заказы от состоятельной публики, готовой переплачивать за эксклюзивную отделку.