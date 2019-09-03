Седан Aurus станет моноприводным

В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин. Длина Senat S600 составляет 5630 миллиметров, а L700 — 6630 миллиметров. Самый легкий вариант четырехдверного «Ауруса» весит 2585 килограммов, тяжелый — более шести с половиной тонн.

Все автомобили будет оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской фирмы КАТЕ. Мощность ДВС составляет 598 лошадиных сил (880 Нм) момента, электромотора — 38 сил (63 силы в пике). Батарея имеет емкость 16 ампер-часов.