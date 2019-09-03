Седан Aurus станет моноприводным

В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин. Длина Senat S600 составляет 5630 миллиметров, а L700 — 6630 миллиметров. Самый легкий вариант четырехдверного «Ауруса» весит 2585 килограммов, тяжелый — более шести с половиной тонн.
Все автомобили будет оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской фирмы КАТЕ. Мощность ДВС составляет 598 лошадиных сил (880 Нм) момента, электромотора — 38 сил (63 силы в пике). Батарея имеет емкость 16 ампер-часов.
В списке оснащения моделей семейства Aurus Senat присутствуют доводчики дверей, холодильник, камера кругового обзора, электропривод крышки багажника, подогрев любого стекла, точка доступа WiFi и четырехзонный климат-контроль.
Сборка автомобилей Aurus налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем всего 150 экземпляров. С 2021 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге», и тогда объем производства вырастет до пяти тысяч автомобилей в год. Начальная цена седана — 18 миллионов рублей.