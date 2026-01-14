Новости
Опубликовано 14 января 2026, 02:06
1 мин.

Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant

Об этом говорит свежий патент из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС)З.
НАМИ запатентовал новые фонари для внедорожника Aurus Komendant. Задняя оптика сохранила прежнюю форму, но обрела новое наполнение. Дизайнеры часто применяют подобный прием, чтобы оставить имеющиеся кузовные панели: переделка последних — занятие крайне дорогостоящее. А учитывая небольшие тиражи автомобилей «Аурус», такие вложения не смогли бы окупиться.
Фонарь внедорожника Aurus Komendant
Фонарь внедорожника Aurus Komendant
© ФИПС
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Логично предположить, что российский люксовый бренд готовит «секретный» рестайлинг своего внедорожника. Также нельзя исключать, что вскоре будут запатентованы другие элементы обновлённой машины.

По автомобильным меркам, Aurus Komendant — автомобиль немолодой. Изначально премьера SUV должна была состояться осенью 2019-го, но по разным причинам презентацию несколько раз переносили.

Потом свою лепту внесла пандемия коронавируса, а в итоге долгожданный дебют автомобиля для первых лиц (и для тех, у кого есть несколько десятков миллионов рублей), состоялся 29 сентября 2022 года.

Слово Aurus — это сочетание латинского aurum («золото») и Russia — «Россия». Модели названы именами Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: Senat, Komendant и Arsenal.

Читайте на тему:

Кстати, российский Aurus, выпускающий люксовые автомобили, выйдет на новый для себя рынок: под этим брендом также будут продавать одежду.