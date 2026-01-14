Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant

Логично предположить, что российский люксовый бренд готовит «секретный» рестайлинг своего внедорожника. Также нельзя исключать, что вскоре будут запатентованы другие элементы обновлённой машины.

По автомобильным меркам, Aurus Komendant — автомобиль немолодой. Изначально премьера SUV должна была состояться осенью 2019-го, но по разным причинам презентацию несколько раз переносили.

Потом свою лепту внесла пандемия коронавируса, а в итоге долгожданный дебют автомобиля для первых лиц (и для тех, у кого есть несколько десятков миллионов рублей), состоялся 29 сентября 2022 года.

Слово Aurus — это сочетание латинского aurum («золото») и Russia — «Россия». Модели названы именами Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: Senat, Komendant и Arsenal.