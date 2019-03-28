Марка Aurus примет участие в гонках на выносливость

Информация о возможном участии G-Drive Racing в американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar появилась в конце прошлого года. Тогда же пошли слухи, что команда брендирует двигатель спортпрототипа класса DPi как Aurus. Речь идет о 4,5-литровом V8 Gibson GL458, который до последнего времени эксклюзивно используется в классе LMP1 чемпионата WEC.