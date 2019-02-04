Седан Aurus стал «шестисотым». Как Mercedes-Benz S-Class

Серийная сборка «Аурусов» начнется в 2020 году. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге» с планируемым объемом производства пять тысяч экземпляров в год. Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может ежегодно выпускать не больше 150 автомобилей.
По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Однако полная стоимость автомобилей, а также список базового и опционально оборудования по-прежнему неизвестны. В прошлом году Минпромторг называл среднюю цену 10 миллионов рублей.
Полноприводные седан и лимузин Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм). Он сочетается с 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом», разработанным российской компанией «КАТЕ». Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.