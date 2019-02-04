Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:18

Седан Aurus стал «шестисотым». Как Mercedes-Benz S-Class

Дилеры марки начнут принимать заказы на машины с середины февраля

© Фото: AURUS Russia | vk.com
Дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — c 15 февраля начнут принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. При этом фирма ООО «Аурус» также продолжит принимать заявки на автомобили. Ранее сообщалось, что для оформления заказа необходимо внести депозит в размере 1,5 миллиона рублей. Первые поставки запланированы на лето следующего года.

Серийная сборка «Аурусов» начнется в 2020 году. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге» с планируемым объемом производства пять тысяч экземпляров в год. Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может ежегодно выпускать не больше 150 автомобилей.

Загрузка...

По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Однако полная стоимость автомобилей, а также список базового и опционально оборудования по-прежнему неизвестны. В прошлом году Минпромторг называл среднюю цену 10 миллионов рублей.

Полноприводные седан и лимузин Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм). Он сочетается с 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом», разработанным российской компанией «КАТЕ». Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

Источник: «ТАСС»

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...