Седан Aurus стал «шестисотым». Как Mercedes-Benz S-Class

По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Однако полная стоимость автомобилей, а также список базового и опционально оборудования по-прежнему неизвестны. В прошлом году Минпромторг называл среднюю цену 10 миллионов рублей.

Полноприводные седан и лимузин Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм). Он сочетается с 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом», разработанным российской компанией «КАТЕ». Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.