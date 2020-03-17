Частный заказчик из России получил кабриолет Aurus

На сегодняшний день собрано всего пять кабриолетов Senat, три из которых используются для парадов 9 мая, а еще два получили отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) и допущены на дороги общего пользования. Портал Drom.ru выяснил, что последний автомобиль, собранный для частного заказчика, был поставлен на учет в МРЭО 5 марта 2020 года. По неофициальным данным, кабриолет заказал один из министров федерального правительства.

В отличие от трех черных «парадных» кабриолетов, две «товарные» версии выкрашены в синий цвет. Известно, что цены на седан Senat начинаются от 18 миллионов рублей, а стоимость его открытой версии пока не раскрывается.