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12:29

Частный заказчик из России получил кабриолет Aurus

Общее количество собранных Senat Cabriolet достигло пяти экземпляров

Aurus Senat Cabriolet для парадов
Лиза Будрина
На мощностях НАМИ собрали второй товарный Senat в кузове кабриолет. Как утверждается в публикации на странице Aurus Motors «Вконтакте», этот автомобиль уже оплачен частным заказчиком.

На сегодняшний день собрано всего пять кабриолетов Senat, три из которых используются для парадов 9 мая, а еще два получили отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) и допущены на дороги общего пользования. Портал Drom.ru выяснил, что последний автомобиль, собранный для частного заказчика, был поставлен на учет в МРЭО 5 марта 2020 года. По неофициальным данным, кабриолет заказал один из министров федерального правительства.

В отличие от трех черных «парадных» кабриолетов, две «товарные» версии выкрашены в синий цвет. Известно, что цены на седан Senat начинаются от 18 миллионов рублей, а стоимость его открытой версии пока не раскрывается.

В движение Senat Cabriolet приводит силовая установка на базе битурбомотора 4.4 V8, совмещенного с девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Мощность двигателя составляет 598 лошадиных сил. Кабриолет построен на платформе одноименного седана, но имеет ряд конструктивных отличий. Например, он получил уникальные настройки подвески и трансмиссии, а его дорожный просвет был уменьшен на 20 миллиметров. В «парадном» режиме машина может двигаться со скоростью не более 20 километров в час.

Источник: vk.com/aurusmotors, Drom.ru