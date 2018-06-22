На снимке запечатлен бронированный седан Aurus Senat

Пульс

Появилось первое официальное фото седана проекта «Кортеж»

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22 июня 2018

В сети появилась первая официальная фотография седана Aurus Senat: снимок сделан на территории Кремля. Представительский автомобиль разработан в рамках проекта «Кортеж», вместе с одноименным президентским лимузином.

[Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина](https://motor.ru/lab/kortezhstory.htm)

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Снимок опубликован на странице vk.com/aurusmotors — на нем запечатлели бронированную версию седана Aurus Senat. Пока такие автомобили есть только в кремлевском гараже Федеральной службы охраны. Широкая публика увидит машины только в августе, на международном автосалоне в Москве, а розничные продажи седана проекта начнутся в 2019 году.

Автомобиль будут собирать малыми партиями (примерно по 200 машин в год). Предполагаемая стоимость — около шести-семи миллионов рублей (за небронированную версию).

[На чем передвигаются президенты разных стран](https://motor.ru/selector/statecars.htm)

На чем передвигаются президенты разных стран

Бронированный лимузин Aurus Senat участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина. А вот короткие седаны Aurus мы видели пока что лишь на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины близ Кремля.

В семейство Aurus, разработанное на единой модульной платформе, входит президентский лимузин с бронированием и обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант».

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Кортеж
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