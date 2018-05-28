Появились первые снимки модели Aurus Senat

Пульс

Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке

3b94159746ea45846be8c8d40e649b0c0c328388
28 мая 2018

На странице VINformer в социальной сети Facebook появились фотографии седана Aurus Senat. Автомобиль с маячками, но обычными номерными знаками, был заснят в московской пробке неподалеку от Кремля.

[Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина](https://motor.ru/lab/kortezhstory.htm)

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Седан Senat – это укороченная версия лимузина, который дебютировал во время церемонии инаугурации президента России. Для запуска гражданских машин в свободную продажу был создан бренд Aurus, руководителем которого стал бывший топ-менеджер концерна Daimler. Помимо лимузина и обычного седана, в линейку марки войдут минивэн, внедорожник и мотоцикл. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость – около 10 миллионов рублей.

1/2
2/2

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров также пообещал, что в гамме Aurus появится «народный внедорожник». При этом ожидать такую машину в серии можно не ранее конца следующего года.

На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»

Какими получились машины политической элиты России и на что они похожи

Фото facebook.com/vinformer.su
Теги:
Кортеж
Новости по теме
23 мая 2018
В России сделают из «Кортежа» народный внедорожник
22 мая 2018
Главой российского бренда Aurus станет бывший топ-менеджер Daimler
18 мая 2018
Для «Кортежа» разработали «очень красивый» мотоцикл
11 мая 2018
Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина
8 мая 2018
Вот так будет выглядеть минивэн проекта «Кортеж»