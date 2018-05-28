Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке

На странице VINformer в социальной сети Facebook появились фотографии седана Aurus Senat. Автомобиль с маячками, но обычными номерными знаками, был заснят в московской пробке неподалеку от Кремля.

Седан Senat – это укороченная версия лимузина, который дебютировал во время церемонии инаугурации президента России. Для запуска гражданских машин в свободную продажу был создан бренд Aurus, руководителем которого стал бывший топ-менеджер концерна Daimler. Помимо лимузина и обычного седана, в линейку марки войдут минивэн, внедорожник и мотоцикл. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость – около 10 миллионов рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров также пообещал, что в гамме Aurus появится «народный внедорожник». При этом ожидать такую машину в серии можно не ранее конца следующего года.