Стали известны цены на седан Aurus: дороже топового Maybach

В первом шоу-руме марки пока что представлена только модель Senat в кузове седан. В базовой версии она комплектуется V-образной «восьмеркой», полным приводом и четырехзонным климат-контролем. Опционально можно дооснастить Senat пакетом опций «Кабинет»: раздельные кресла второго ряда, минибар и подстаканники с системой охлаждения или подогревания напитков.
В открытии шоу-рума приняли участие министр промышленности России Денис Мантуров, генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов и руководитель «Панавто». Мантуров рассказал о планах по расширению модельного ряда бренда: к седану и лимузину добавится внедорожник Komendant, в том числе, и с гибридной силовой установкой. Согласно планам, автомобили будут поставляться на зарубежные рынки – в арабские страны, Европу и Китай. На сегодняшний день собрано уже более 500 предзаказов.
Цены на лимузин Senat L700, а также на его бронированную версию, в компании пока не называют.
Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2021 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге», и тогда объем производства вырастет до пяти тысяч автомобилей в год.