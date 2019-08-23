Стали известны цены на седан Aurus: дороже топового Maybach

Цены на лимузин Senat L700, а также на его бронированную версию, в компании пока не называют.

Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2021 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге», и тогда объем производства вырастет до пяти тысяч автомобилей в год.