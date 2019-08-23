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12:26

Стали известны цены на седан Aurus: дороже топового Maybach

Премиальная российская модель оказалась дороже, чем ожидалось

В Москве состоялось открытие первого шоу-рума компании Aurus, в рамках которого глава марки озвучил начальную стоимость модели Senat в кузове седан. Покупателям она обойдется в 18 миллионов рублей. Для сравнения, топовый 630-сильный Maybach S 650 стоит от 15 миллионов рублей.

В первом шоу-руме марки пока что представлена только модель Senat в кузове седан. В базовой версии она комплектуется V-образной «восьмеркой», полным приводом и четырехзонным климат-контролем. Опционально можно дооснастить Senat пакетом опций «Кабинет»: раздельные кресла второго ряда, минибар и подстаканники с системой охлаждения или подогревания напитков.

Aurus Senat

В открытии шоу-рума приняли участие министр промышленности России Денис Мантуров, генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов и руководитель «Панавто». Мантуров рассказал о планах по расширению модельного ряда бренда: к седану и лимузину добавится внедорожник Komendant, в том числе, и с гибридной силовой установкой. Согласно планам, автомобили будут поставляться на зарубежные рынки в арабские страны, Европу и Китай. На сегодняшний день собрано уже более 500 предзаказов.

Цены на лимузин Senat L700, а также на его бронированную версию, в компании пока не называют.

Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2021 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге», и тогда объем производства вырастет до пяти тысяч автомобилей в год.