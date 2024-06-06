На бывшем заводе Toyota запустят производство Aurus

Опубликовано 06 июня 2024, 19:05
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На бывшем заводе Toyota запустят производство AurusОжидается, что случится до конца 2024 года
Отечественный производитель Aurus запустит производство на бывшем заводе Toyota. Ожидается, что запуск произойдет до конца текущего года. Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков. Подписание документа произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.
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В материалах к соглашению отдельно подчеркнули, что реализация проекта поможет привлечь дополнительные инвестиции в промышленную отрасль Санкт-Петербурга и укрепить статус города в качестве «автомобильной столицы» России.
Кроме того, отметил Панков, подписание соглашения позволит российской автомобильной промышленности сделать еще один важный шаг к достижению технологического суверенитета.
В конце мая стало известно, что отечественные автомобили Aurus в скором времени могут начать поставлять в Африку. Ливия планирует в ближайшее время начать переговоры с Москвой о запуске продаж премиальных автомобилей на территории страны.