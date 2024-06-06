На бывшем заводе Toyota запустят производство Aurus

Ожидается, что случится до конца 2024 года

Отечественный производитель Aurus запустит производство на бывшем заводе Toyota. Ожидается, что запуск произойдет до конца текущего года. Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков. Подписание документа произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.