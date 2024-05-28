Автомобили Aurus хотят продавать в Африке

Посол отметил, что сам купил Aurus Senat для личного пользования. Он рассказал, что уже проехал на нем не одну тысячу километров и похвалил разработчиков, назвав его великолепным. «Я в восторге от его комфорта и надежности», — заключил Маграви. Ранее в Москве заметили Aurus с красными номерами, относящимися к посольству Ливии.

Аурусами интересуются в разных странах, говорили в самой компании. В прошлом году она поставила в общей сложности 15 машин — лимузинов и «длинных» седанов — в ОАЭ. Также их хотят возить в Китай, но перед началом продаж надо наладить сервисную инфраструктуру, говорил вице-премьер Денис Мантуров.