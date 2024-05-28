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Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 16:45
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Автомобили Aurus хотят продавать в Африке

Каким будет объем поставок, пока неясно
Российские Aurus могут начать поставлять в Африку. В скором времени Ливия начнет переговоры с профильным российским ведомством по поставкам премиальных автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла североафриканского государства Мухаммеда Маграви. По словам дипломата, он уверен, что «в Ливии оценят российский Aurus по достоинству».
Автомобили Aurus хотят продавать в Африке
© Михаил Терещенко / РИА Новости
Мария Руцкая

Посол отметил, что сам купил Aurus Senat для личного пользования. Он рассказал, что уже проехал на нем не одну тысячу километров и похвалил разработчиков, назвав его великолепным. «Я в восторге от его комфорта и надежности», — заключил Маграви. Ранее в Москве заметили Aurus с красными номерами, относящимися к посольству Ливии. 

Аурусами интересуются в разных странах, говорили в самой компании. В прошлом году она поставила в общей сложности 15 машин — лимузинов и «длинных» седанов — в ОАЭ. Также их хотят возить в Китай, но перед началом продаж надо наладить сервисную инфраструктуру, говорил вице-премьер Денис Мантуров.

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Тем временем российские представительские машины продолжают поступать в гаражи глав государств. В феврале Aurus был подарен Ким Чен Ыну, а на прошлой неделе — королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе.

Однако первоочередная задача для Aurus — не экспорт, а освоение производства обновленного Senat, который дебютировал на инаугурации президента Владимира Путина. В числе приоритетов также улучшение других моделей и углубление локализации.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Aurus
#Россия