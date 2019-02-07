Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке

Известно, что массовая сборка «Аурусов» также начнётся в 2020-м. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Планируемый объём производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.

Все модели Aurus — гибридные. Силовая установка состоит из 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Седан Aurus Senat с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.