Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:37

Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке

Лимузин Senat привезут на IDEX 2019 в Абу-Даби

© Фото: AURUS Russia | vk.com
Мировая премьера лимузина Aurus Senat состоится на международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби в феврале этого года. Ранее предполагалось, что дебют российской премиальной марки состоится в Женеве.

О переносе презентации на февраль сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Уже с 15 февраля дилеры Aurus начнут принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. При этом первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года.

Загрузка...

Известно, что массовая сборка «Аурусов» также начнётся в 2020-м. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Планируемый объём производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.

Все модели Aurus — гибридные. Силовая установка состоит из 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Седан Aurus Senat с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...