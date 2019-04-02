Вот так выглядит гоночный Aurus для Ле-Мана

G-Drive Racing и ее новый титульный спонсор запланировали участие в шести гонках ELMS, которые пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии. Дебютной для Aurus 01 станет гонка во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После этого российская команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в бельгийском Спа.