Вот так выглядит гоночный Aurus для Ле-Мана

G-Drive Racing и ее новый титульный спонсор запланировали участие в шести гонках ELMS, которые пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии. Дебютной для Aurus 01 станет гонка во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После этого российская команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в бельгийском Спа.
Спортпрототип Aurus 01 — это не что иное, как обычный Oreca 07-Gibson LMP2. Он построен вокруг карбонового монокока и оснащен 4,2-литровым V8, выдающим около 610 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная Xtrac. Масса машины — 930 килограммов. На прямых Oreca 07 может развивать 335 километров в час.
Ранее сообщалось, что G-Drive Racing, возможно, примет участие в американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar. Предполагалось, что команда брендирует двигатель спортпрототипа класса DPi как Aurus. Речь шла о 4,5-литровом V8 Gibson GL458, который до последнего времени эксклюзивно используется в классе LMP1 чемпионата WEC.