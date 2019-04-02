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14:02

Вот так выглядит гоночный Aurus для Ле-Мана

Марка стала титульным спонсором команды G-Drive Racing

Российская марка Aurus объявила о начале сотрудничества с российской командой G-Drive Racing и участии в Европейской серии Ле-Ман (ELMS) сезона 2019 года. За рулем спортпротипа, получившего название Aurus 01, будет выступать экипаж № 26 в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта.
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G-Drive Racing и ее новый титульный спонсор запланировали участие в шести гонках ELMS, которые пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии. Дебютной для Aurus 01 станет гонка во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После этого российская команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в бельгийском Спа.

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Спортпрототип Aurus 01 — это не что иное, как обычный Oreca 07-Gibson LMP2. Он построен вокруг карбонового монокока и оснащен 4,2-литровым V8, выдающим около 610 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная Xtrac. Масса машины — 930 килограммов. На прямых Oreca 07 может развивать 335 километров в час.

Ранее сообщалось, что G-Drive Racing, возможно, примет участие в американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar. Предполагалось, что команда брендирует двигатель спортпрототипа класса DPi как Aurus. Речь шла о 4,5-литровом V8 Gibson GL458, который до последнего времени эксклюзивно используется в классе LMP1 чемпионата WEC.

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