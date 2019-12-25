Автомобили Aurus снялись в новом фильме Бондарчука

Бондарчук обещает зрителям зрелищные сцены погони. Для одной из них перекрывали несколько улиц в центре Москвы и задействовали в съемках восемь камер и коптер. Декорациями для второй сцены послужил участок Четвертого транспортного кольца. Какая роль в фильме отводится седану Aurus Senat и минивэну Arsenal, пока не сообщается.