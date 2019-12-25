Автомобили Aurus снялись в новом фильме Бондарчука

Бондарчук обещает зрителям зрелищные сцены погони. Для одной из них перекрывали несколько улиц в центре Москвы и задействовали в съемках восемь камер и коптер. Декорациями для второй сцены послужил участок Четвертого транспортного кольца. Какая роль в фильме отводится седану Aurus Senat и минивэну Arsenal, пока не сообщается.
В одном из эпизодов «Вторжения» засветился беспилотный автомобиль отечественной разработки. В будущем такие машины планируется использовать на крупных производствах для перевозки персонала.
Упомянутые Senat и Arsenal оснащаются двигателем 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильным электрическим мотор-генератором. Известно, что седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час. Кроме того, седан – единственная модель Aurus, доступная для покупки. Цены начинаются от 18 миллионов рублей.
Бюджет картины «Вторжение» составил 645 000 000 рублей.