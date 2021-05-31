Открыт завод Aurus в Татарстане

В основе автомобиля лежит платформа ЕМП, разработанная институтом НАМИ. Её ключевые особенности — продольное расположение двигателя, полноприводная трансмиссия, гибридный привод, многорычажная подвеска сзади и двухрычажная спереди.

Под капотом — свой собственный турбомотор V8 4.4 мощностью 598 лошадиных сил. Ещё 62 силы выдаёт электромотор, установленный между двигателем и 9-ступенчатой гидромеханической коробкой передач КАТЕ. Седан способен разогнаться до 100 километров в час за 6 секунд.

Всё кузовное и сборочное производство сконцентрировано на территории ОЭЗ. Штамповка поступает с близлежащего завода турецкой фирмы «Джошкуноз», сварка и окраска ведётся прямо через дорогу — в цехах «Соллерс-Форд».