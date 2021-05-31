Открыт завод Aurus в Татарстане

В течение июня первые машины, собранные в Алабуге, поступят в салоны дилеров марки Aurus. Цены на них начинаются с отметки 18 миллионов рублей. Пока что единственная модель — представительский седан Aurus Senat. В дальнейшем на этой же производственной линии планируют освоить сборку соплатформенного внедорожника Komendant.
В основе автомобиля лежит платформа ЕМП, разработанная институтом НАМИ. Её ключевые особенности — продольное расположение двигателя, полноприводная трансмиссия, гибридный привод, многорычажная подвеска сзади и двухрычажная спереди.
Под капотом — свой собственный турбомотор V8 4.4 мощностью 598 лошадиных сил. Ещё 62 силы выдаёт электромотор, установленный между двигателем и 9-ступенчатой гидромеханической коробкой передач КАТЕ. Седан способен разогнаться до 100 километров в час за 6 секунд.
Всё кузовное и сборочное производство сконцентрировано на территории ОЭЗ. Штамповка поступает с близлежащего завода турецкой фирмы «Джошкуноз», сварка и окраска ведётся прямо через дорогу — в цехах «Соллерс-Форд».
Специально для «Аурусов» смонтировали свою линию сварки — в основном она ручная, но самую ответственную операцию по приварке боковин к кузову выполняют при помощи роботов.
А вот окраска ведётся на одной линии с Ford Transit — ванны для катафорезного грунтования и окрасочные камеры рассчитаны на длинные микроавтобусы, и способны вместить седан длиной 5632 миллиметра. Правда, специально для «Аурусов» линию окраски пришлось модернизировать: добавлено несколько роботов, введена возможность двухцветной окраски. Используются материалы фирмы BASF.
В небольшом светлом цеху ООО «Аурус» — коротенький конвейер длиной около 500 метров длиной всего на 13 постов. Сборка практически полностью ручная: единственный робот отвечает за вклейку стёкол — лобового и заднего. Интересно, что из 57 человек, занятых в цеху, более половины — девушки. А всего на заводе работает 91 человек. В компании говорят, что затраты на развёртывание производства в «Алабуге» составили около 2 миллиардов рублей.
Многие важные компоненты автомобиля локализованы в России: например, автоматическую коробку передач поставляет московская фирмы KATE, рычаги подвески и кулаки — производства магнитогорского МТПК (из заготовок КраМЗ), электромотор гибридной трансмиссии — сарапульского завода СЭГЗ, а инвертор и блоки управления — фирмы ИТЭЛМА. Глубина локализации — 53 процента, но к концу 2022 года её доведут до 80.
А вот двигатель V8 хоть и собирают в НАМИ, но ключевые компоненты — зарубежного производства: алюминиевые отливки головки, блока и поддона картера из Германии, турбины — японской фирмы IHI.
Завод в Алабуге работает в одну смену и рассчитан на производство максимум пяти тысяч автомобилей в год. Пока его единственный продукт — это седан Aurus Senat. Руководитель компании Адиль Ширинов рассказал нам, что в будущем к нему присоединится большой кроссовер Komendant, а вот соплатформенный минивэн Arsenal пока под вопросом — в компании изучают спрос на него. Ну а тяжелобронированный по классу VR10 лимузин на базе «Сената» по-прежнему будут собирать в НАМИ — слишком велики его отличия от обычного седана.
По словам Ширинова, продукцию «Ауруса» планируется экспортировать. Более того, в планах довести долю экспорта примерно до 80% от выпуска. В первую очередь предполагается освоить называемый регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) — поскольку одним из основных акционеров ООО «Аурус» является инвестиционный фонд Tawazun Strategic Development Fund из ОАЭ с долей 36%.