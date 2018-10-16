Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты

«Мы берем двигатель от "Кортежа" и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора. Основная цель данного проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», – заявил агентству РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

ЦИАМ уже заключил соглашение с Минпромторгом о работе над новым двигателем. Как добавил Гордин, агрегат «Кортежа» был выбран потому, что он является «самым современным автомобильным двигателем России».