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15:31

Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты

В России решили сделать дешевый авиационный мотор

© Фото Мотор.Ру
Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» планируется устанавливать на самолеты. На данный момент проводятся исследовательские работы, благодаря которым будет разработана методология превращения этих моторов в авиационные.

«Мы берем двигатель от "Кортежа" и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора. Основная цель данного проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», – заявил агентству РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

ЦИАМ уже заключил соглашение с Минпромторгом о работе над новым двигателем. Как добавил Гордин, агрегат «Кортежа» был выбран потому, что он является «самым современным автомобильным двигателем России».

Фото Мотор.ру

Проект перейдет из исследований на этап опытно-конструкторских работ через полтора-два года.

В настоящее время автомобили проекта «Кортеж», выпускаемые под брендом Aurus, оснащаются 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.

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