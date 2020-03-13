Гран-при Австралии Формулы-1 отменён из-за коронавируса

Катализатором к отмене первого этапа Формулы-1 стала новость о заражении коронавирусом сотрудника команды McLaren Racing. После обнаружения инфекции, британский гоночный коллектив снялся с Гран-при Австралии, а оставшиеся девять команд решили судьбу гонки простым большинством голосов.
Хотя за отмену гоночного уикэнда проголосовали не все, Liberty Media и FIA решили не рисковать здоровьем зрителей и членов гоночных команд и не проводить Гран-при. В заявлении FIA сказано, что всем болельщикам, купившим билеты, будут в полном объёме возвращены деньги.
После отказа от проведения австралийской гонки сезон-2020 может начаться в Бахрейне на следующей неделе или во Вьетнаме 5 апреля. Против проведения обеих гонок есть веские аргументы: весьма вероятно, что коллектив McLaren не сможет принять участие в Гран-при Бахрейна из-за карантина, а вьетнамский автодром находится всего в 350 километрах от эпицентра эпидемии — Китая, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом.
Поскольку назначенный на 19 апреля Гран-при Китая официально отменён месяц назад, велика вероятность, что сезон Формулы-1 начнётся только в мае, с гонки в нидерландском Зандфорте.
Пандемия коронавируса повлияла на проведение всех крупных спортивных мероприятий: отменены гонки Формулы-Е, WEC и чемпионата Moto GP, в США приостановлены матчи НБА и НХЛ, перенесен плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, под угрозой отмены находятся Олимпиада-2020 и чемпионат Европы по футболу-2020.