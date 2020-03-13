Гран-при Австралии Формулы-1 отменён из-за коронавируса

Катализатором к отмене первого этапа Формулы-1 стала новость о заражении коронавирусом сотрудника команды McLaren Racing. После обнаружения инфекции, британский гоночный коллектив снялся с Гран-при Австралии, а оставшиеся девять команд решили судьбу гонки простым большинством голосов.

Хотя за отмену гоночного уикэнда проголосовали не все, Liberty Media и FIA решили не рисковать здоровьем зрителей и членов гоночных команд и не проводить Гран-при. В заявлении FIA сказано, что всем болельщикам, купившим билеты, будут в полном объёме возвращены деньги.

После отказа от проведения австралийской гонки сезон-2020 может начаться в Бахрейне на следующей неделе или во Вьетнаме 5 апреля. Против проведения обеих гонок есть веские аргументы: весьма вероятно, что коллектив McLaren не сможет принять участие в Гран-при Бахрейна из-за карантина, а вьетнамский автодром находится всего в 350 километрах от эпицентра эпидемии — Китая, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом.