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7:07

Гран-при Австралии Формулы-1 отменён из-за коронавируса

FIA официально объявила об отмене первого этапа «Королевских гонок»

© redd.it
Сергей Ильин
Международная автомобильная федерация (FIA), владельцы коммерческих прав в лице Liberty Media и представители команд Формулы-1 приняли решение отказаться от проведения Гран-При Австралии из-за угрозы коронавируса. Гоночный уикэнд должен был пройти с 13-15 апреля и стать дебютным этапом 2020 года.

Катализатором к отмене первого этапа Формулы-1 стала новость о заражении коронавирусом сотрудника команды McLaren Racing. После обнаружения инфекции, британский гоночный коллектив снялся с Гран-при Австралии, а оставшиеся девять команд решили судьбу гонки простым большинством голосов.

Хотя за отмену гоночного уикэнда проголосовали не все, Liberty Media и FIA решили не рисковать здоровьем зрителей и членов гоночных команд и не проводить Гран-при. В заявлении FIA сказано, что всем болельщикам, купившим билеты, будут в полном объёме возвращены деньги.

После отказа от проведения австралийской гонки сезон-2020 может начаться в Бахрейне на следующей неделе или во Вьетнаме 5 апреля. Против проведения обеих гонок есть веские аргументы: весьма вероятно, что коллектив McLaren не сможет принять участие в Гран-при Бахрейна из-за карантина, а вьетнамский автодром находится всего в 350 километрах от эпицентра эпидемии — Китая, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом.

Поскольку назначенный на 19 апреля Гран-при Китая официально отменён месяц назад, велика вероятность, что сезон Формулы-1 начнётся только в мае, с гонки в нидерландском Зандфорте.

Пандемия коронавируса повлияла на проведение всех крупных спортивных мероприятий: отменены гонки Формулы-Е, WEC и чемпионата Moto GP, в США приостановлены матчи НБА и НХЛ, перенесен плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, под угрозой отмены находятся Олимпиада-2020 и чемпионат Европы по футболу-2020.

Источник: FIA