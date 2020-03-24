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14:38

На продажу выставлено редкое купе Mercedes-Benz 1989 года в идеальном состоянии

Автомобиль с пробегом менее 35 тысяч километров можно купить за 225 тысяч евро

Mercedes-Benz 560 SEC AMG Widebody W126 © Auto Leitner
Лиза Будрина
На голландском портале Auto Leitner появилось объявление о продаже редкого Mercedes-Benz 560 SEC AMG Widebody W126. Объем двигателя данного экземпляра увеличен до шести литров, а мощность – на 80 лошадиных сил, до 385. За купе с пробегом всего 34,6 тысячи километров продавец просит 225 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 19,3 миллиона рублей.

Купе S-Class W126 существенно доработали. Помимо мотора большего объема автомобиль получил спортивные пружины и амортизаторы, а также обзавелся усиленными тормозами. До 100 километров в час он разгоняется за шесть секунд, а максимальная скорость составляет 285 километров в час. В числе внешних отличий от классической модели – расширенные колесные арки, черная глянцевая решетка радиатора и 17-дюймовые диски.

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Фото: Auto Leitner

Автор объявления уверяет, что купе находится в идеальном состоянии.

Неделей ранее появилось объявление о продаже в России 60-летнего Mercedes-Benz 190 SL. Автомобиль подвергли полной реставрации в Германии, в ходе которой он сохранил заводской двигатель и шасси. Машину оценили в 20 миллионов рублей.

Источник: Auto Leitner