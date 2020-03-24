На продажу выставлено редкое купе Mercedes-Benz 1989 года в идеальном состоянии

На голландском портале Auto Leitner появилось объявление о продаже редкого Mercedes-Benz 560 SEC AMG Widebody W126. Объем двигателя данного экземпляра увеличен до шести литров, а мощность – на 80 лошадиных сил, до 385. За купе с пробегом всего 34,6 тысячи километров продавец просит 225 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 19,3 миллиона рублей.