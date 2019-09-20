Посмотрите на четырехколесный мотоцикл, похожий на самолет

В основе этого кастом-проекта лежит мотоцикл Pulse 1987 года выпуска. Он — детище владельца небольшой американской компании Owosso Motor Car Company, которая просуществовала до начала 90-х годов. Всего было выпущено около 350 подобных автомобилей.
Автоцикл Pulse в большинстве штатов зарегистрирован как мотоцикл или как трицикл, хотя на самом деле у него есть четыре колеса. Правда, для движения все же используются только два колеса, как у мотоцикла, а два оставшихся, расположенных по краям задней оси, лишь помогают во время поворотов.
Выставленный на продажу экземпляр комплектуется четырехцилиндровым двигателем Yamaha. С такой силовой установкой он способен развивать до 160 километров в час. Пробег, согласно одометру, составляет 59 725 километров, а в салоне этого «мотоавтомобиля» может разместиться до двух человек.
Остальные модели производителя комплектовались мотором от «Хонды», который располагался сзади. По легенде, основатель компании проезжал по 160 километров на каждом экземпляре, который сходил с конвейера, прежде чем передать его владельцу.