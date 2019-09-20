Посмотрите на четырехколесный мотоцикл, похожий на самолет

В основе этого кастом-проекта лежит мотоцикл Pulse 1987 года выпуска. Он — детище владельца небольшой американской компании Owosso Motor Car Company, которая просуществовала до начала 90-х годов. Всего было выпущено около 350 подобных автомобилей.

Автоцикл Pulse в большинстве штатов зарегистрирован как мотоцикл или как трицикл, хотя на самом деле у него есть четыре колеса. Правда, для движения все же используются только два колеса, как у мотоцикла, а два оставшихся, расположенных по краям задней оси, лишь помогают во время поворотов.