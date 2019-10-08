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14:34

На дорогах России появятся умные «лежачие полицейские»

Проект «интеллектуальных» искусственных неровностей разрабатывает НТИ «Автонет»

© popmeh.ru
«Лежачие полицейские» с электроприводом могут появиться в России в 2021 году. Специальные барьеры будут интегрированы в систему фото-видеофиксации нарушений, что позволит механизму избирательно подниматься перед нарушителями скоростного режима.

Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев рассказал ТАСС, что перед транспортными средствами, которые движутся с разрешенной скоростью, искусственные неровности не появятся. Специалист подчеркнул, что сейчас проект умных «лежачих полицейских» проходит экспертное обсуждение.

На реализацию программы потребуется около 8 миллионов рублей. Если испытания пройдут успешно, а с финансированием не будет проблем, то первые «интеллектуальные» барьеры могут появиться на российских дорогах уже в 2021 году.

Эксперты «Автонета» считают, что проект «умных» неровностей позволит законопослушным водителям продлить ресурс подвески и сократить выбросы вредных веществ. Кроме того, электрическими барьерами можно будет управлять дистанционно для того, чтобы пропускать машины оперативных служб.

Два года назад похожую систему искусственных неровностей тестировали в Швеции — «автоматическая яма» опускалась на 60 миллиметров, при обнаружении радар-детектором автомобиля, движущегося с превышением скорости.

Источник: ТАСС